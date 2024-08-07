Іван Дорн виступатиме на корпоративі росіян у Казахстані

Український співак Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн нібито погодився виступити на корпоративі для росіян за гонорар у понад 46 тисяч доларів. Пропагандисти стверджують, що співак виконуватиме російськомовні пісні на заході в Казахстані, але сам артист цю інформацію не підтверджує.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією російських ЗМІ, співак Іван Дорн нібито погодився виступити для росіян за значний гонорар. Російські пропагандисти стверджують, що артист погодився взяти участь у корпоративі, організованому росіянином, який відбудеться в Казахстані.

Пропагандисти навіть оприлюднили нібито його райдер. Зазначається, що Дорн погодився співати за понад 46 тисяч доларів за виступ тривалістю 40-45 хвилин під час якого він, ймовірно, виконуватиме російськомовні треки.

Райдер Івана Дорна, який опублікували пропагандисти. Фото: росЗМІ

В райдері артиста зазначено, що на заході мають бути присутні лише ті росіяни, які займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, хоча можливі виключення, якщо на концерті не буде проросійських провокацій.

Офіційного підтвердження щодо виступу Дорна немає, артист не коментує цю інформацію.

Нагадаємо український артист і головний соліст гурту "ТіК" Віктор Бронюк, висловився щодо перебування Івана Дорна за кордоном. Він заявив, що цей вчинок він не вважає чоловічим, але артист зробив свій вибір.

Раніше ми писали, що відомий український актор та зірка серіалу "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через відпочинок зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Артист розважався під пісні російських та білоруських виконавців.