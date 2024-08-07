Иван Дорн выступит на корпоративе россиян в Казахстане

Украинский певец Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Украинский певец Иван Дорн якобы согласился выступить на корпоративе для россиян за гонорар более чем в 46 тысяч долларов. Пропагандисты утверждают, что певец будет исполнять русскоязычные песни на мероприятии в Казахстане, но сам артист эту информацию не подтверждает.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По информации российских СМИ, певец Иван Дорн якобы согласился выступить для россиян за значительный гонорар. Российские пропагандисты утверждают, что артист согласился поучаствовать в корпоративе, организованном россиянином, который состоится в Казахстане.

Пропагандисты даже обнародовали его райдер. Отмечается, что Дорн согласился петь за более чем 46 тысяч долларов за выступление продолжительностью 40-45 минут, во время которого он, вероятно, будет исполнять русскоязычные треки.

Опубликовавший пропагандисты райдер Ивана Дорна. Фото: росСМИ

В райдере артиста отмечено, что на мероприятии должны присутствовать только те россияне, которые занимают нейтральную позицию по войне в Украине, хотя возможны исключения, если на концерте не будет пророссийских провокаций.

Официального подтверждения выступления Дорна нет, артист не комментирует эту информацию.

Напомним, украинский артист и главный солист группы "ТіК" Виктор Бронюк высказался о пребывании Ивана Дорна за границей. Он заявил, что этот поступок не считает мужским, но артист сделал свой выбор.

Ранее мы писали, что известный украинский актер и звезда сериала "Кайдешева семья" Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за отдыха со скандальной блоггершей Анной Алхим. Артист развлекался под песни русских и белорусских исполнителей.