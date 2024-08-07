Иван Дорн выступит на корпоративе россиян в Казахстане

Иван Дорн планирует выступить на корпоративе для россиян за кругленькую сумму — подробности
Украинский певец Иван Дорн якобы согласился выступить на корпоративе для россиян за гонорар более чем в 46 тысяч долларов. Пропагандисты утверждают, что певец будет исполнять русскоязычные песни на мероприятии в Казахстане, но сам артист эту информацию не подтверждает.
Об этом сообщают РосСМИ.
Дорн согласился за немалый гонорар дать концерт россиянам
По информации российских СМИ, певец Иван Дорн якобы согласился выступить для россиян за значительный гонорар. Российские пропагандисты утверждают, что артист согласился поучаствовать в корпоративе, организованном россиянином, который состоится в Казахстане.
Пропагандисты даже обнародовали его райдер. Отмечается, что Дорн согласился петь за более чем 46 тысяч долларов за выступление продолжительностью 40-45 минут, во время которого он, вероятно, будет исполнять русскоязычные треки.
В райдере артиста отмечено, что на мероприятии должны присутствовать только те россияне, которые занимают нейтральную позицию по войне в Украине, хотя возможны исключения, если на концерте не будет пророссийских провокаций.
Официального подтверждения выступления Дорна нет, артист не комментирует эту информацию.
Напомним, украинский артист и главный солист группы "ТіК" Виктор Бронюк высказался о пребывании Ивана Дорна за границей. Он заявил, что этот поступок не считает мужским, но артист сделал свой выбор.
Ранее мы писали, что известный украинский актер и звезда сериала "Кайдешева семья" Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за отдыха со скандальной блоггершей Анной Алхим. Артист развлекался под песни русских и белорусских исполнителей.
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