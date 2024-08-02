Віктор Бронюк з ТНМК засудив Влада Яму та Івана Дорна, які сидять за кордоном

Музикант Віктор Бронюк на концерті "Рок за Перемогу" в Жовтневому палаці в Києві. Фото: Instagram Віктора Бронюка

Український співак і лідер гурту "ТНМК" Віктор Бронюк висловився про артиста Івана Дорна і танцівника Влада Яму. Відомий музикант пояснив, як він ставиться до зірок, які перебувають за кордоном під час повномасштабного вторгнення в Україні.

Про це Віктор Бронюк розповів на інтерв’ю сайту "Апостроф".

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Віктор Бронюк про Влада Яму та Івана Дорна

Відомий український музикант висловився про хореографа Влада Яму і співака Івана Дорна, яка сидять за кордоном, поки в їхній країні триває війна. За словами Віктора Бронюка, цей вчинок він не вважає чоловічим, але зірки зробили свій вибір.

"Моє ставлення до такого "микання" негативне. Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов’язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку — раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити", — наголосив Віктор Бронюк.

Музикант Віктор Бронюк зі своєю дружиною. Фото: Instagram Віктора Бронюка

Водночас соліст гурту "ТНМК" заявив, що після повернення українські артисти розповідатимуть про те, як їм було важко працювати за кордоном. Мало того, Віктор Бронюк сказав, що про таких артистів навіть знімуть окремі фільми.

"Після повернення до України зірки будуть розповідати, як важко вони працювали, поневірялися, їздили світом, сиділи довго сумними вечорами і думали лишень про Україну і про те, як допомогти українцям. Про них знімуть фільми і сюжети, і все буде добре", — також додав український співак.

Віктор Бронюк на благодійному концерті в Ужгороді. Фото: Instagram Віктора Бронюка

Іван Дорн під час війни

Після початку війни Іван Дорн висловив свою проукраїнську позицію, але не відмовився співати російською, наголошуючи, що він підтримує Україну. Наразі достеменно невідомо, де саме перебуває артист, однак до України він боїться повертатися через ризик піти на фронт.

Український співак Іван Дорн на своєму виступі за кордоном. Фото: Instagram Івана Дорна

Влад Яма під час війни

Український хореограф Влад Яма в перші дні повномасштабної війни виїхав до США. Спочатку говорили, що зробив він це незаконно, однак потім сам танцівник розвіяв ці чутки, заявивши, що він встиг виїхати, поки чоловікам не заборонили це робити.

Танцівник Влад Яма у США. Фото: Instagram Влада Ями

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