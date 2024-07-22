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Тарас Цимбалюк потрапив в скандал через російські пісні

22 липня 2024 13:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Цимбалюк оскандилився через відпочинок — деталі
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український актор та зірка серіалу "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через відпочинок зі скандальною блогеркою Анною Алхім. Артист розважався під пісні російських та білоруських виконавців.

Відповідні кадри блогер Анна Алахім опублікувала в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Актор разом зі своєю коханою, рестораторкою Світланою Готочкіною, провів вихідні у компанії скандальної блогерки Анни Алхім та її друзів. Вони разом плавали у басейні, смажили шашлик, співали й танцювали. 

На опублікованих кадрах гості вечірки розважаються під відомі хіти російських та білоруських артистів — Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. 

Земфіра та "Леприконсы" засудили криваву політику Кремля, хоча співачка відкрито зізналася, що продовжує сплачувати податки в бюджет Росії. А ось Сергій Мазаєв є путіністом й активно підтримував кривавого диктатора на останніх президентських виборах. 

Відпочинок актора прокоментувала популярна блогерка Аліна Доротюк. Вона показала глядачам шматочок з інтерв'ю актора записане у червні 2022 року, де він розповідає про важливість української мови.

"До слова, Сергій Мазаєв, той що співає про Арбат, був одним з тих артистів, які топили за путіна і його режим на останніх президентських виборах. Я попросила про коментар у Тараса, але він відмовився коментувати цю ситуацію. Моралі не буде. Є тільки висновки. На жаль, невтішні", — написала Доротюк.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Тарас Цимбалюк показав архівні фото зі школи. А також артист потрапив у конфуз через подарунок коханій.

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