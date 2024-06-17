Іван Дорн пожартував і неочікувано згадав Володимира Зеленського

Співак Іван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн, який до початку повномасштабної війни працював в Росії, зараз живе з родиною в столиці Франції, Парижі. Там він записав відео з гумористичним підтекстом, в якому згадав Президента України Володимира Зеленського.

Відповідні відео з’явились в сторіз Дорна в Instagram.

Читайте також:

Дорн згадав Зеленського

У відео 35-річний артист читає хейтерські коментарі, де його називають нецензурними словами, натякають, що він москаль, а також припускають — Іван приймає заборонені речовини. Раптом приходить сповіщення — на Instagram Дорна підписався Володимир Зеленський.

Співак не приховує радісних емоцій, а на задньому фоні можна побачити затишні вулички французької столиці. У відео починає грати російськомовний саундтрек серіалу "Слуга народу", в якому ще до політичної кар’єри головну роль грав Зеленський.

Але за мить Дон завив на камеру: "А, ні, він вже відписався. Хвилинка слави. Моя хвилинка слави". У наступній сторіз Дорн іронічно називає себе блогером, усміхається та змиває воду в унітазі. Навіщо артист згадав саме Президента України та які сенси несли його відео — Іван не пояснив.

Іван Дорн згадав Володимира Зеленського. Скриншоти: Instagram/dorn_ivan

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак EL Кравчук розкритикував проросійські вчинки Івана Дорна. Також ми писали, що Дорн виступив перед росіянами на індонезійському острові Балі.