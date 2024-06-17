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Иван Дорн упомянул Зеленского в своей шутке

17 июня 2024 22:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Иван Дорн пошутил и неожиданно упомянул Владимира Зеленского
Певец Иван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский певец Иван Дорн, который до начала полномасштабной войны работал в России, сейчас живет с семьей в столице Франции, Париже. Там он записал видео с юмористическим подтекстом, в котором упомянул Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующие видео появились у сториз Дорна в Instagram.

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Дорн упомянул Зеленского

В видео 35-летний артист читает хейтерские комментарии, где его называют нецензурными словами, намекают, что он москаль, а также предполагают — Иван принимает запрещенные вещества. Вдруг приходит уведомление — на Instagram Дорна подписался Владимир Зеленский.

Певец не скрывает радостных эмоций, а на заднем фоне можно увидеть уютные улочки французской столицы. В видео начинает играть русскоязычный саундтрек сериала "Слуга народа", в котором еще до политической карьеры главную роль играл Зеленский.

Но через мгновение Дон взвыл на камеру: "А, нет, он уже отписался. Минутка славы. Моя минутка славы". В следующей сториз Дорн иронически называет себя блогером, улыбается и смывает воду в унитазе. Зачем артист вспомнил именно Президента Украины и какие смыслы несли его видео — Иван не объяснил.

Иван Дорн вспоминает Зеленского
Иван Дорн упомянул Владимира Зеленского. Скриншоты: Instagram/dorn_ivan

Напомним, ранее мы рассказывали, что певец EL Кравчук раскритиковал пророссийские поступки Ивана Дорна. Также мы писали, что Дорн выступил перед россиянами на индонезийском острове Бали.

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