Іво Бобул розповів, як йому призначали зустрічі співробітники КДБ

Співак Іво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94

Кар’єра Народного артиста України Іво Бобула почалась ще при СРСР. В той час в співака було чимало розмов з місцевою владою, а від КДБ знаменитість навіть отримував пропозиції.

Про це Іво Бобул розповів в інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну, яке вийшло на його YouTube-каналі.

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КДБ та Іво Бобул

70-річний артист розповів, що працівники цієї радянської установи зверталися до нього. Тоді Бобул співпрацював з групою "Жива вода": в них не було клавішних, а в зірки та його друзів не було голосової апаратури.

Під час останнього концерту в Харкові адміністратора виступу відвезли у відділення, деяких музикантів в Москву, а музичну техніку розібрали.

Працівники КДБ хотіли, аби Бобул розповів, звідки вже покійний Юрій Шеріфа бере гроші на інструменти.

"Пропонували бути стукачем. А я кажу: "Ну звідки я знаю, гадки не маю. Це його справи". А вони: "Ну ви ж розумієте, вам потрібні зростання, звання, гастролі". Я їм сказав, що все розумію, але нічого не знаю. Призначали зустрічі, то там, то там, я не приходив.Моя совість чиста перед собою. Нікого не здав", — зізнався Бобул.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи пробачив Іво Бобул заслуженого майстра спорту Василя Вірастюка після неприємного конфлікту. Також ми розповідали, що письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні.