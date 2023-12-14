Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Іво Бобул розповів, як йому призначали зустрічі співробітники КДБ arrow

Іво Бобул розповів, як йому призначали зустрічі співробітники КДБ

14 грудня 2023 08:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Іво Бобул розповів, як йому призначали зустрічі співробітники КДБ
Співак Іво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Кар’єра Народного артиста України Іво Бобула почалась ще при СРСР. В той час в співака було чимало розмов з місцевою владою, а від КДБ знаменитість навіть отримував пропозиції.

Про це Іво Бобул розповів в інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну, яке вийшло на його YouTube-каналі.

Читайте також:

КДБ та Іво Бобул

70-річний артист розповів, що працівники цієї радянської установи зверталися до нього. Тоді Бобул співпрацював з групою "Жива вода": в них не було клавішних, а в зірки та його друзів не було голосової апаратури.

Під час останнього концерту в Харкові адміністратора виступу відвезли у відділення, деяких музикантів в Москву, а музичну техніку розібрали.  

Працівники КДБ хотіли, аби Бобул розповів, звідки вже покійний Юрій Шеріфа бере гроші на інструменти.

"Пропонували бути стукачем. А я кажу: "Ну звідки я знаю, гадки не маю. Це його справи". А вони: "Ну ви ж розумієте, вам потрібні зростання, звання, гастролі". Я їм сказав, що все розумію, але нічого не знаю. Призначали зустрічі, то там, то там, я не приходив.Моя совість чиста перед собою. Нікого не здав", — зізнався Бобул.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи пробачив Іво Бобул заслуженого майстра спорту Василя Вірастюка після неприємного конфлікту. Також ми розповідали, що письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі