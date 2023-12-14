Иво Бобул рассказал, как ему назначали встречи сотрудники КГБ

Певец Иво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94

Карьера Народного артиста Украины Иво Бобула началась еще при СССР. В то время у певца было немало разговоров с местными властями, а от КГБ знаменитость даже получал предложения.

Об этом Иво Бобул рассказал в интервью, которое вышло на YouTube-канале шоумена Славы Демина.

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70-летний артист рассказал, что работники этого советского учреждения обращались к нему. Тогда Бобул сотрудничал с группой "Живая вода": у них не было клавишных, а у звезды и его друзей не было голосовой аппаратуры.

Во время последнего концерта в Харькове администратора выступления увезли в отделение, некоторых музыкантов в Москву, а музыкальную технику разобрали.

Сотрудники КГБ хотели, чтобы Бобул рассказал, откуда уже покойный Юрий Шерифа берет деньги на инструменты.

"Предлагали быть стукачем. А я говорю: "Ну откуда я знаю, понятия не имею. Это его дела". А они: "Ну вы же понимаете, вам нужны рост, звание, гастроли". Я им сказал, что все понимаю, но ничего не знаю. Назначали встречи, то там, то там, я не приходил. Моя совесть чиста перед собой. Никого не сдал", — признался Бобул.

Напомним, ранее мы писали, простил ли Иво Бобул заслуженного мастера спорта Василия Вирастюка после неприятного конфликта. Также мы рассказывали, что писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании.