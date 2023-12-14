Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Иво Бобул рассказал, как ему назначали встречи сотрудники КГБ arrow

Иво Бобул рассказал, как ему назначали встречи сотрудники КГБ

14 декабря 2023 08:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Иво Бобул рассказал, как ему назначали встречи сотрудники КГБ
Певец Иво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Карьера Народного артиста Украины Иво Бобула началась еще при СССР. В то время у певца было немало разговоров с местными властями, а от КГБ знаменитость даже получал предложения.

Об этом Иво Бобул рассказал в интервью, которое вышло на YouTube-канале шоумена Славы Демина.

Читайте также:

КГБ и Иво Бобул

70-летний артист рассказал, что работники этого советского учреждения обращались к нему. Тогда Бобул сотрудничал с группой "Живая вода": у них не было клавишных, а у звезды и его друзей не было голосовой аппаратуры.

Во время последнего концерта в Харькове администратора выступления увезли в отделение, некоторых музыкантов в Москву, а музыкальную технику разобрали.

Сотрудники КГБ хотели, чтобы Бобул рассказал, откуда уже покойный Юрий Шерифа берет деньги на инструменты.

"Предлагали быть стукачем. А я говорю: "Ну откуда я знаю, понятия не имею. Это его дела". А они: "Ну вы же понимаете, вам нужны рост, звание, гастроли". Я им сказал, что все понимаю, но ничего не знаю. Назначали встречи, то там, то там, я не приходил. Моя совесть чиста перед собой. Никого не сдал", — признался Бобул.

Напомним, ранее мы писали, простил ли Иво Бобул заслуженного мастера спорта Василия Вирастюка после неприятного конфликта. Также мы рассказывали, что писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме