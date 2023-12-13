Письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні

Фредерік Бегбедер. Фото: Clemens Bilan / EPA / TASS

Фредеріка Бегбедера, який написав відому книгу "Кохання живе три роки", підозрюють у зґвалтуванні. Письменника заарештували та триває слідство.

Про це пише видання Le Parisien.

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На Бегбедера написала заяву молода жінка

Письменника викликали о 9-й годині ранку до поліційного відділку. Бегбедер прийшов туди з адвокатом, проте представник прокуратури не захотів коментувати деталі справи. Тільки зазначив, що це не стосується наркотиків. У 2008 році митця заарештовували за зберігання кокаїну.

Джерела повідомляють, що на письменника написала заяву про згвалтування молода жінка, з якою він мав стосунки.

Радіостанція France Bleu повідомила, що скаргу на митця жінка подала ще минулого року. Вона говорить, що мала статеві стосунки з письменником двічі у готельному номері, проте другий раз був без її згоди.

Фредерік Бегбедер Фото: Орхан Асланов

"Дякую співробітникам поліцейської дільниці По за те, що вони прийняли мене у своєму приміщенні. Однак два застереження: курка карі була сухою, а перед поліцейською дільницею точно не вистачає місць для паркування", — саркастично написав свої враження Бегбедер.

Письменник під час допиту заперечив звинувачення проти нього. Його протримали під вартою кілька годин і відпустили.

Нагадаємо, що ще одна жінка звинуватила P.Diddy у зґвалтуванні.

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