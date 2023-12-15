Иво Бобул признался, для кого он сейчас создает музыку — интервью Славе Демину

Певец Иво Бобул на своем концерте. Фото: скриншот с YouTube

Знаменитый украинский певец и народный артист Иво Бобул пообщался с ведущим Славой Деминым. Во время интервью популярный исполнитель признался, зачем ему нужна музыка, и объяснил, для какой аудитории он исполняет свои песни.

Интервью с Иво Бобулом Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Музыка и аудитория Иво Бобула

Народный артист Украины Иво Бобул признался, зачем ему нужна музыка сегодня. Также он объяснил, для какой аудитории он сейчас поет и почему он снова решил о себе напомнить именно во время полномасштабной войны в Украине.

"Музыка нужна для жизни, держать себя в форме, в том движении, в котором ты шел. Я не могу сойти с дистанции. У меня очень много молодежи, они приходят слушать песни. Берем от 18 и до 60 лет. Люди проголодались за хорошей песней, тем более, сейчас времена такие, что им не нравится может, потому что война, она оставляет свое последствие на внутреннем состоянии человека. Им нужно что-то другое", — отметил Иво Бобул.

Певец Иво Бобул на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, украинский артист заявил, что точно знает, как правильно строить свою программу на каждом концерте. Он раскрыл свой секрет успеха и объяснил, как он ведет себя со зрителями, приходящими на его выступления.

"Я знаю, как мне делать программу. Я ее делаю, как никто. Я даю возможность человеку посмотреть на меня, что делается на сцене, в чем я одет. Они знают эти песни, они проходят мимо, но они их знают, а я тогда могу с ними поговорить. В конце они встают, кричат. Я говорю: "Видите, какое у вас сейчас настроение?" Поэтому я рад, что смог достучаться до каждого сердца", — также добавил народный артист Украины.

Кто такой Иво Бобул

Иво Бобул — украинский певец, композитор и народный артист Украины, который однажды даже был кандидатом в народные депутаты. Много лет назад он был очень популярным артистом, но затем внезапно исчез из шоу-бизнеса.

Иво Бобул во время своего выступления. Фото: скриншот с YouTube

Но совсем недавно Иво Бобул напомнил о себе и буквально "разорвал" публику. Артист презентовал свои песни, которые сразу стали очень популярными среди молодежи. Он записал немало песен с разными молодыми звездами, например, с группой KOLABA, с которой он снял клип на песню "А липи цвітуть".

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