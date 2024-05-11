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Ізраїльську співачку Еден Голан гучно освистали на фіналі Євробачення-2024

11 травня 2024 23:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Представницю Ізраїля на Євробаченні-2024 Еден Голан освистали у фіналі — відео
Співачка Еден Голан. Фото: Martin Meissner/AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Представницю Ізраїля Еден Голан дуже гучно освистали під час фіналу Євробачення-2024. До кінця не було зрозуміло, чи публіка її захейтила, чи навпаки підтримала.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом. 

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Еден Голан освистала публіка на Євробаченні

Представниця Ізраїлю Еден Голан вже виступила в фіналі Євробачення з піснею "Hurricane". Публіка дуже голосно реагувала на її номер — люди кричали із закликами підтримки і, навпаки, зневаги.

Перед початком гранд-шоу пропалестинські протестувальники знову вийшли на мітинг у Мальме. Вони виступають проти учасниці з Ізраїлю, адже засуджують їхню воєнну операцію у Секторі Газа.

Окрім того, Еден — досить суперечлива особистість. В її біографії дуже багато зв'язків з РФ. Більшу частину свого життя Еден прожила в Москві, хоча народилась в Ізраїлі. Батько співачки, Едді, — латиський єврей, а мама, Ольга, — українська єврейка.

У 2016 році Еден взяла участь у дитячому фестивалі "Новая Волна" в окупованому кримському Гурзуфі. Тоді 13-річна Голан виступила разом зі співачкою Нюшею. Вона продовжувала жити в Москві до 2022 року. 

Нагадаємо, букмекери оновили свій прогноз щодо України на Євробаченні-2024. Також Jerry Heil і Alyona Alyona закликали світ до миру на сцені фіналу конкурсу.

Євробачення
Ізраїль
Сектор Гази
конкурс краси
співачка
Росія
Євробачення-2024

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