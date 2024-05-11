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Вже навіть не п'ята — Україна сильно впала в рейтингу букмекерів Євробачення

11 травня 2024 22:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Україна впала в рейтингу букмекерів Євробачення-2024 — деталі
Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Україна різко втратила любов букмекерів і падає в рейтингу. Фінал Євробачення-2024 вже розпочався, а Jerry Heil і Alyona Alyona втратили свою третю сходинку.

Зміни помітні на сайті букмекерів. 

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Україна втратила місце в ТОП-3 Євробачення-2024

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona протягом усього підготовчого періоду до Євробачення та двох півфіналів тримались у ТОП-5. Однак нині посідають шосту сходинку. Прогнози невтішні — лише 3% на перемогу.

Передбачення букмекерів щодо Євробачення-2024. Фото: скриншот
Передбачення букмекерів щодо Євробачення-2024. Фото: скриншот

Лідирує хорват Baby Lasagna — 46%. Друге місце посіла ізраїльська співачка Еден Голан і має 20%, а третє — швейцарець  NEMO з 14%.

Нагадаємо, представницю Ізраїлю Еден Голан додали до бази "Миротворець". Також з конкурсу дискваліфікували нідерландського співака через "інциндент".

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
букмекери

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