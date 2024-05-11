Україна впала в рейтингу букмекерів Євробачення-2024 — деталі

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Україна різко втратила любов букмекерів і падає в рейтингу. Фінал Євробачення-2024 вже розпочався, а Jerry Heil і Alyona Alyona втратили свою третю сходинку.

Зміни помітні на сайті букмекерів.

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Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona протягом усього підготовчого періоду до Євробачення та двох півфіналів тримались у ТОП-5. Однак нині посідають шосту сходинку. Прогнози невтішні — лише 3% на перемогу.

Передбачення букмекерів щодо Євробачення-2024. Фото: скриншот

Лідирує хорват Baby Lasagna — 46%. Друге місце посіла ізраїльська співачка Еден Голан і має 20%, а третє — швейцарець NEMO з 14%.

Нагадаємо, представницю Ізраїлю Еден Голан додали до бази "Миротворець". Також з конкурсу дискваліфікували нідерландського співака через "інциндент".