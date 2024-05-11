Стиліста Еден Голан вигнали з арени Євробачення — подробиці

Співачка Еден Голан. Фото: пресслужба конкурсу

Незадовго до генеральної репетиції фіналу Євробачення стиліст представниці Ізраїля Еден Голан Ітаєм Безалелі потрапив у скандал. Його вигнали з арени через те, що він знімав на відео представників Ірландії, Греції та Швейцарії під час репетиції.

Про це повідомляє Ynet.

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Безалелі знімав представників Швейцарії, Ірландії та Греції. Співачка з Греції Маріна Сатті відштовхнула його від сцени та гучно закричала: "Не знімай". Такий крок виконавиці привернув увагу організаторів та стиліста Еден Голан видалили з арени.

Безалелі образило те, що знімав учасників не лише він, однак не зможе бути присутнім на конкурсі саме він.

Еден Голан більшу частину свого життя провела у РФ. Співачка брала участь у російських телевізійних конкурсах "Голос. Діти" та "Нова хвиля", які проводились у анексованому Криму. Втім після початку повномасштабного вторгнення Еден Голан залишила країну-агресорку разом з батьками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення. Також ми розповідали, в якому місті відбудеться "Дитяче Євробачення-2024".