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Стиліста одного із учасників Євробачення вигнали з місця проведення конкурсу — що відомо

11 травня 2024 22:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стиліста Еден Голан вигнали з арени Євробачення — подробиці
Співачка Еден Голан. Фото: пресслужба конкурсу
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Незадовго до генеральної репетиції фіналу Євробачення стиліст представниці Ізраїля Еден Голан Ітаєм Безалелі потрапив у скандал. Його вигнали з арени через те, що він знімав на відео представників Ірландії, Греції та Швейцарії під час репетиції.

Про це повідомляє Ynet.

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Безалелі знімав представників Швейцарії, Ірландії та Греції. Співачка з Греції Маріна Сатті відштовхнула його від сцени та гучно закричала: "Не знімай". Такий крок виконавиці привернув увагу організаторів та стиліста Еден Голан видалили з арени.

Безалелі образило те, що знімав учасників не лише він, однак не зможе бути присутнім на конкурсі саме він.

Еден Голан більшу частину свого життя провела у РФ. Співачка брала участь у російських телевізійних конкурсах "Голос. Діти" та "Нова хвиля", які проводились у анексованому Криму.  Втім після початку повномасштабного вторгнення Еден Голан залишила країну-агресорку разом з батьками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення. Також ми розповідали, в якому місті відбудеться "Дитяче Євробачення-2024".

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Швеція
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Євробачення-2024

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