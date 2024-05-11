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Израильскую певицу Эден Голан громко освистали на финале Евровидения-2024

11 мая 2024 23:14
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Представительницу Израиля на Евровидении-2024 Эден Голан освистали в финале.
Певица Эден Голан. Фото: Martin Meissner/AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Представительницу Израиля Эден Голан очень громко освистали во время финала Евровидения-2024. До конца не было понятно, публика ее захейтила, или наоборот поддержала.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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Эден Голан освистала публика на Евровидении

Представительница Израиля Эден Голан уже выступила в финале Евровидения с песней "Hurricane". Публика очень громко реагировала на ее номер — люди кричали с призывами поддержки и, наоборот, пренебрежения.

Перед началом гранд-шоу пропалестинские протестующие снова вышли на митинг в Мальме. Они выступают против участницы из Израиля, ведь осуждают их военную операцию в секторе Газа.

Кроме того, Эден достаточно противоречивая личность. В ее биографии очень много связей с РФ. Большую часть своей жизни Эден прожила в Москве, хотя родилась в Израиле. Отец певицы, Эдди, — латышский еврей, а мама, Ольга — украинская еврейка.

В 2016 году Эден приняла участие в детском фестивале "Новая Волна" в оккупированном крымском Гурзуфе. Тогда 13-летняя Голан выступила вместе с певицей Нюшей. Она продолжала жить в Москве до 2022 года.

Напомним, букмекеры обновили свой прогноз по Украине на Евровидении-2024. Также Jerry Heil и Alyona Alyona призвали мир в мир на сцене финала конкурса.

Евровидение
Израиль
Сектор Газа
конкурс красоты
певица
Россия
Евровидение-2024

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