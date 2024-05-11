Представительницу Израиля на Евровидении-2024 Эден Голан освистали в финале.

Певица Эден Голан. Фото: Martin Meissner/AP

Представительницу Израиля Эден Голан очень громко освистали во время финала Евровидения-2024. До конца не было понятно, публика ее захейтила, или наоборот поддержала.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

Читайте также:

Эден Голан освистала публика на Евровидении

Представительница Израиля Эден Голан уже выступила в финале Евровидения с песней "Hurricane". Публика очень громко реагировала на ее номер — люди кричали с призывами поддержки и, наоборот, пренебрежения.

Перед началом гранд-шоу пропалестинские протестующие снова вышли на митинг в Мальме. Они выступают против участницы из Израиля, ведь осуждают их военную операцию в секторе Газа.

Кроме того, Эден достаточно противоречивая личность. В ее биографии очень много связей с РФ. Большую часть своей жизни Эден прожила в Москве, хотя родилась в Израиле. Отец певицы, Эдди, — латышский еврей, а мама, Ольга — украинская еврейка.

В 2016 году Эден приняла участие в детском фестивале "Новая Волна" в оккупированном крымском Гурзуфе. Тогда 13-летняя Голан выступила вместе с певицей Нюшей. Она продолжала жить в Москве до 2022 года.

Напомним, букмекеры обновили свой прогноз по Украине на Евровидении-2024. Также Jerry Heil и Alyona Alyona призвали мир в мир на сцене финала конкурса.