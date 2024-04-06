Jerry Heil и Alyona Alyona назвали своих фаворитов на Евровидении-2024.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

В этом году Украину на Евровидении будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil. Они признались, кто из участников конкурса им больше всего нравится.

Детали звезды рассказали в Madrid PrePartyES interview.

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Кто из участников Евровидения нравится Alyona Alyona и Jerry Heil

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil поближе познакомились с участниками Евровидения на вечеринках в Мадриде. Также они послушали живые выступления друг друга.

Alyona Alyona призналась, что больше всего ей нравится представительница Чехии — певица AIKO. На конкурсе она исполнит композицию "Pedestal".

Эта песня — это гимн расширения возможностей и любви к себе, что подчеркивает решительность придавать приоритет независимости. Он о том, как важно ставить себя на первое место перед лицом неурядиц и каких-либо токсических отношений.

AIKO родилась в Москве (Россия), но выросла в Чехии и ныне проживает в Великобритании. Украинским еврофанам она напомнила певицу-изменницу MARUV. Она также надевает откровенные костюмы и соблазнительно ведет себя на сцене.

Jerry Heil же рассказала, что больше всего ей пришлась по душе песня представителя Великобритании Olly Alexander — "Dizzy".

Артист приобрел популярность, как солист трио Years and Years. Однако два года назад этот проект превратился в сольный и певец только начинает свой путь.

Olly Alexander выступал на одной сцене с Элтоном Джоном и Pet Shop Boys. Также Олли получил награду BRIT Billion Award, номинированный на главную мужскую роль на телевизионной премии BAFTA-2022.

Напомним, кто сейчас лидирует в буккмеркерских рейтингах и скорее станет победителем Евровидения-2024. Также стало известно, кто из украинских звезд вошел в пятерку судей.