Букмекери назвали фаворита Євробачення — на якому місці Україна

Швейцарський співак Nemo. Фото: Instagram/nemothings

Букмекери продовжують оновлювати рейтинг країн, які беруть участь в пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Вперше за тривалий час в ньому змінився лідер.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Понад місяць першу сходинку в прогнозі букмекерів посідав хорватський співак Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич). Втім тепер він займає друге місце. Новим лідером став представник Швейцарії співак Nemo. В нього 18% шансів на перемогу в конкурсі, який пройде в травні у шведському місті Мальме. Трійку замикає італійка Анджеліна Манго.

А ось українки Alyona Alyona та Jerry Heil, які тривалий час очолювали рейтинг та були в трійці лідерів, опустились на поточну п’яту сходинку. Альону Савраненко та Яну Шемаєву (справжні імена артисток) обійшов представник Нідерландів, виконавець Joost Klein. Щодо шансів українок на перемогу, то він складає 9%.

Прогнози букмекерів на 01 квітня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, раніше ми писали, що мобільному додатку "Дія" завершилося голосування за склад членів журі від України на Євробачення-2024. Також ми розповідали, що представниця Словенії на Євробаченні-2024 потрапила у скандал через російський гурт "Тату".