Євробачення 2024 — відомі члени журі конкурсу, як проголосували українці

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

У мобільному додатку "Дія" завершилося голосування за склад членів журі України на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Понад 235 тисяч українців взяли участь в опитуванні, щоб обрати п'ятірку суддів, які оцінюватимуть виступи учасників з інших країн у фіналі.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Завершилося опитування за склад національного журі України на Євробаченні-2024

Сьогодні, 1 квітня, завершилось опитування в додатку "Дія", в якому українці обирали склад національного журі України на Євробаченні-2024. Протягом семи днів кожен міг віддати свій голос за одного із 10 представлених кандидатів.

За правилами пісенного конкурсу, результати опитування не можна оприлюднювати до гранд-фіналу Євробачення-2024, який відбудеться 11 травня. Саме в цей день їх опублікують і в додатку "Дія".

Із 10 кандидатів, оберуть лише п'ятеро. Очолить склад журі представник із найбільшою кількістю голосів.

Кандидатами, яких обирали українці у жюрі, були музичні журналісти, представники України на Євробаченні, учасники попередніх нацвідборів, музичні продюсери та постановники шоу.

Пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а грандфінал — 11 травня.

Представниці від України — співачка Jerry Heil та реп-виконавиця Alyona Alyona будуть виступати у першій половині першого півфіналу під номером 5.

Нагадаємо, раніше ми писали, що представниця Словенії на Євробаченні-2024 потрапила у скандал через російський гурт "Тату". Також ми розповідали, що ведуча Євробачення засудила відомого блогера за фото з путіністом Сергієм Лазарєвим.