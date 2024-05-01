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Jerry Heil і Alyona Alyona показали свій вогняний номер на Євробаченні — відео репетиції

1 травня 2024 22:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Jerry Heil і Alyona Alyona показали номер на другій репетиції Євробаченні — відео
Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачки  Jerry Heil і Alyona Alyona заспівали конкурсну пісню Teresa & Maria на другій репетиції Євробачення-2024. Вони показали новий номер, в якому над ними летять вогняні кулі.

Відео виклали на офіційній сторінці Євробачення в Україні.

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У відео ми бачимо лише Jerry Heil, яка намагається підкорити уявну гору під час вогняних обстрілів. Ймовірно, палаючі кулі на фоні символізують ракетні обстріли в Україні.

Стилісти підібрали для співачки неймовірний образ з легкої сукні тілесного відтінку. Однак родзинка костюму — обладунок на плечі, який уособолює боротьбу українського народу.

Нагадаємо, ми показували перші фото з репетиції  Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024. Також Alyona Alyona раптово втратила голос перед цим виступом.

війна
Alyona Alyona
Jerry Heil
українські зірки
пісня
конкурс
Євробачення-2024

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