Jerry Heil і Alyona Alyona показали номер на другій репетиції Євробаченні — відео

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona заспівали конкурсну пісню Teresa & Maria на другій репетиції Євробачення-2024. Вони показали новий номер, в якому над ними летять вогняні кулі.

Відео виклали на офіційній сторінці Євробачення в Україні.

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У відео ми бачимо лише Jerry Heil, яка намагається підкорити уявну гору під час вогняних обстрілів. Ймовірно, палаючі кулі на фоні символізують ракетні обстріли в Україні.

Стилісти підібрали для співачки неймовірний образ з легкої сукні тілесного відтінку. Однак родзинка костюму — обладунок на плечі, який уособолює боротьбу українського народу.

Нагадаємо, ми показували перші фото з репетиції Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024. Також Alyona Alyona раптово втратила голос перед цим виступом.