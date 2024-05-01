Jerry Heil и Alyona Alyona показали номер на второй репетиции Евровидении

Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona спели конкурсную песню Teresa & Maria на второй репетиции Евровидения-2024. Они показали новый номер, где над ними летят огненные шары.

Видео выложили на официальной странице Евровидения в Украине.

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В видео мы видим только Jerry Heil, пытающуюся покорить воображаемую гору во время огненных обстрелов. Вероятно, горящие шары на фоне символизируют ракетные обстрелы в Украине.

Стилисты подобрали для певицы невероятный образ из легкого платья телесного оттенка. Однако изюминка костюма — доспех на плече, олицетворяющий борьбу украинского народа.

Напомним, мы показывали первые фото по репетиции Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024. Alyona Alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.