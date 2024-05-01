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Jerry Heil и Alyona Alyona показали свой огненный номер на Евровидении — видео репетиции

1 мая 2024 22:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Jerry Heil и Alyona Alyona показали номер на второй репетиции Евровидении
Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona спели конкурсную песню Teresa & Maria на второй репетиции Евровидения-2024. Они показали новый номер, где над ними летят огненные шары.

Видео выложили на официальной странице Евровидения в Украине.

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В видео мы видим только Jerry Heil, пытающуюся покорить воображаемую гору во время огненных обстрелов. Вероятно, горящие шары на фоне символизируют ракетные обстрелы в Украине.

Стилисты подобрали для певицы невероятный образ из легкого платья телесного оттенка. Однако изюминка костюма — доспех на плече, олицетворяющий борьбу украинского народа.

Напомним, мы показывали первые фото по репетиции Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024. Alyona Alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.

война
Alyona Alyona
Jerry Heil
украинские звезды
песня
конкурс
Евровидение-2024

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