alyona alyona захрипла перед Євробаченням — чи відбудеться виступ

Представниця України на Євробаченні Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Відома українська співачка alyona alyona, яка буде представляти Україну на "Євробаченні-2024", перед першою стартом першої репетиції зізналася про проблеми зі здоров'ям. Зірка втратила голос.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Alyona Alyona захрипла у Мальме

Співачка поділилася із шанувальниками своїм болем. Зірка записала відео, на якому було чутно її хриплий голос. Тривалий маршрут з України у шведське місто Мальме та стреси негативно відобразилися на її здоров'ї — реперка втратила голос.

Зірка розповідала, що її подорож тривала 28 годин і в них не було часу на повноцінний відпочинок. Артистка припускає, що в усьому винна психосоматика.

Психосоматика — це окрема галузь, яка вивчає взаємозв’язки між психологічними, поведінковими та соціальними факторами, які впливають на людське тіло.

"Я захрипла. Чи вірите ви в психосоматику? У те, що на нервовому підґрунті організм може щось робити таке, чого дуже сильно ви боїтеся, щоб він це робив?" — запитала зірка.

Представниця України на Євробаченні Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Навіть попри проблеми зі здоров'ям, Alyona Alyona все-таки заспівала на першій репетиції Євробачення разом із Jerry Heil "Teresa & Maria". Україна позмагається за вихід до грандіозного фіналу пісенного конкурсу 7 травня.

Нагадаємо, букмекери прогнозують, що співачки Jerry Heil і Alyona Alyona мають зайняти одне з перших місць 7 травня. Також представниці України розповіли, з якою благодійною місією поїхали на Євробачення.