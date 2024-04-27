Jerry Heil і Alyona Alyona показали номер на репетиції Євробачення — фото

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/eurovision

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona вже провели свою першу репетицію на Євробаченні. Вони показали свій конкурсний номер. Він присвячений війні в Україні.

Світлини з'явились в Telegram-каналі "Єврофани".

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Jerry Heil і Alyona Alyona показали свій номер на Євробаченні

Представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil і Alyona Alyona відспівали першу репетицію. Дівчата кардинально змінили номер, костюми і навіть кольорову палітру. Якщо на Нацвідборі вони були в чорному, то на репетиції з'явились у вбранні пустельного кольору.

Jerry Heil стилісти вдягнули у легку сукню пастельно-нюдового кольору, а також на її плечах помітили обладунок. Вона нагадала образ "тієї, що змогла вижити у надважчих умовах". Що й не дивно, адже позаду неї падають жовтогарячі спалахи, які, ймовірно, символізують ракетний обстріл.

Співачка Jerry Heil на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Реперка Alyona Alyona натомість вдягнута у металеву збрую та часткову лицарську рукавичку. Стилісти залишили її фірмовий пучок, як зачіску, втім додали широполе вбрання, яке, ймовірно, симолізує релігійне вбрання.

Реперка Alyona Alyona на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Цікавим доповненням образу є також нарощене волосся Jerry Heil. Її коси тепер сягають майже колін і це додає її образу тендітності. Світлини з першої репетиції досить вражаючі, тому очевидно, що вже 7 травня на глядачів очікує справжнє шоу.

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Співачка Jerry Heil на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Співачка Jerry Heil на першій репетиції Євробачення-2024. Фото: instagram/eurovision

Нагадаємо, букмекери прогнозують, що співачки Jerry Heil і Alyona Alyona мають зайняти одне з перших місць 7 травня. Також представниці України розповіли, з якою благодійною місією поїхали на Євробачення.