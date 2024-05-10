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Alyona Alyona і Jerry Heil зібрали шалену суму на благодійність під час Євробачення

10 травня 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Jerry Heil і Alyona Alyona зібрали половину суми для відновлення розбомбленої школи — деталі
Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil відкрили збір для відбудови розбомбленої гімназії на Дніпропетровщині. Їм вже вдалось зібрати половину потрібної суми.

Деталі можна дізнатися на офіційній сторінці збору.

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Перед виїздом у Мальме на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистки створили ініціативу "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24. Їхня ціль — 10 млн грн, однак половина вже є. 

Alyona Alyona та Jerry Heil все одно продовжують закликати європейців та українців донатити. Постійно вдягаються в образи з ключами і називають їх символами "фантомного будинку". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, ми писали під яким номером Україна виступить у гранд-фіналі Євробачення. Також розповідали, чому представника Нідерландів відсторонили від репетицій.

Євробачення
війна
Alyona Alyona
благодійність
Jerry Heil
співачка
конкурс
Євробачення-2024

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