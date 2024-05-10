Jerry Heil і Alyona Alyona зібрали половину суми для відновлення розбомбленої школи — деталі

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil відкрили збір для відбудови розбомбленої гімназії на Дніпропетровщині. Їм вже вдалось зібрати половину потрібної суми.

Деталі можна дізнатися на офіційній сторінці збору.

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Перед виїздом у Мальме на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.

Артистки створили ініціативу "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24. Їхня ціль — 10 млн грн, однак половина вже є.

Alyona Alyona та Jerry Heil все одно продовжують закликати європейців та українців донатити. Постійно вдягаються в образи з ключами і називають їх символами "фантомного будинку".

Нагадаємо, ми писали під яким номером Україна виступить у гранд-фіналі Євробачення. Також розповідали, чому представника Нідерландів відсторонили від репетицій.