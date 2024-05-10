Jerry Heil і Alyona Alyona зібрали половину суми для відновлення розбомбленої школи — деталі

Alyona Alyona і Jerry Heil зібрали шалену суму на благодійність під час Євробачення
Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil відкрили збір для відбудови розбомбленої гімназії на Дніпропетровщині. Їм вже вдалось зібрати половину потрібної суми.
Деталі можна дізнатися на офіційній сторінці збору.
Дует Alyona Alyona та Jerry Heil зібрали 5 млн на відбудову
Перед виїздом у Мальме на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.
Артистки створили ініціативу "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24. Їхня ціль — 10 млн грн, однак половина вже є.
Alyona Alyona та Jerry Heil все одно продовжують закликати європейців та українців донатити. Постійно вдягаються в образи з ключами і називають їх символами "фантомного будинку".
Нагадаємо, ми писали під яким номером Україна виступить у гранд-фіналі Євробачення. Також розповідали, чому представника Нідерландів відсторонили від репетицій.
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