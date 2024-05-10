Jerry Heil и Alyona Alyona собрали половину суммы для восстановления разбомбленной школы.

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil открыли сбор для восстановления разбомбленной гимназии на Днепропетровщине. Им уже удалось собрать половину нужной суммы.

Подробности можно узнать на официальной странице сбора.

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Перед выездом в Мальме на Евровидение певицы объявили о благотворительной миссии. Они решили собрать деньги на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

Артистки создали инициативу "Мой голос восстанавливает" на платформе UNITED24. Их цель — 10 млн грн, однако половина уже есть.

Alyona Alyona и Jerry Heil все равно продолжают призывать европейцев и украинцев донатить. Постоянно одеваются в образы с ключами и называют их символами "фантомного дома".

Напомним, мы писали, под каким номером Украина выступит в гранд-финале Евровидения. Также рассказывали, почему представителя Нидерландов отстранили от репетиций.