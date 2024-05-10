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Alyona Alyona и Jerry Heil собрали сумасшедшую сумму на благотворительность во время Евровидения

10 мая 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали половину суммы для восстановления разбомбленной школы.
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil открыли сбор для восстановления разбомбленной гимназии на Днепропетровщине. Им уже удалось собрать половину нужной суммы.

Подробности можно узнать на официальной странице сбора.

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Перед выездом в Мальме на Евровидение певицы объявили о благотворительной миссии. Они решили собрать деньги на восстановление гимназии в селе Большая Костромка, которую разрушили оккупанты еще в 2022 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистки создали инициативу "Мой голос восстанавливает" на платформе UNITED24. Их цель — 10 млн грн, однако половина уже есть.

Alyona Alyona и Jerry Heil все равно продолжают призывать европейцев и украинцев донатить. Постоянно одеваются в образы с ключами и называют их символами "фантомного дома".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Напомним, мы писали, под каким номером Украина выступит в гранд-финале Евровидения. Также рассказывали, почему представителя Нидерландов отстранили от репетиций.

Евровидение
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