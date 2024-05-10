Співака Joost Klein відсторонили від репетицій на Євробаченні-2024 — причини

Нідерланди вскочили у халепу на Євробаченні — співака Joost Klein відсторонили
Одного з фаворитів Євробачення-2024 відсторили від репетицій через "інцидент". Представника Нідерландів Joost Klein підозрюють у насильстві.
Про це пише видання Aftonbladet.
Співака Joost Klein підозрюють у насильстві над жінкою
Під час репетиції фіналу Євробачення-2024 представник Нідерландів Joost Klein не вийшов на сцену.
Причина — організатори конкурсу розслідують "інцидент". Він не буде співати, допоки не надійде наступне повідомлення.
Інсайдери повідомляють, що співак потрапив у скандал. Він вчинив насильство над жінкою, яка працює на Євробачення. Деталі поки що невідомі.
"Я не знаю, наскільки це серйозно і що сталося, але EBU зараз це розслідує", — розповідає джерело.
Нідерландський співак із піснею "Europapa" до цієї ситуації був у топі букмекерів. Йому пророчили третє-п'яте місце. Однак, ймовірно, йому загрожує дискваліфікація. Нині він посідає восьму сходинку.
Нагадаємо, ми розповідали, під яким номером виступить Україна на фіналі Євробачення-2024. Також ділилися, де дивитися гранд-фінал та як віддати голос за свого фаворита.
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