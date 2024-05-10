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Нідерланди вскочили у халепу на Євробаченні — співака Joost Klein відсторонили

10 травня 2024 20:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співака Joost Klein відсторонили від репетицій на Євробаченні-2024 — причини
Представник Нідерландів Joost Klein на Євробаченні-2024. Фото: Sarah Louise Bennett / EBU
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Одного з фаворитів Євробачення-2024 відсторили від репетицій через "інцидент". Представника Нідерландів Joost Klein підозрюють у насильстві. 

Про це пише видання Aftonbladet. 

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Під час репетиції фіналу Євробачення-2024 представник Нідерландів Joost Klein не вийшов на сцену.

Причина — організатори конкурсу розслідують "інцидент". Він не буде співати, допоки не надійде наступне повідомлення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Інсайдери повідомляють, що співак потрапив у скандал. Він вчинив насильство над жінкою, яка працює на Євробачення. Деталі поки що невідомі. 

"Я не знаю, наскільки це серйозно і що сталося, але EBU зараз це розслідує", — розповідає джерело.

Нідерландський співак із піснею "Europapa" до цієї ситуації був у топі букмекерів. Йому пророчили третє-п'яте місце. Однак, ймовірно, йому загрожує дискваліфікація. Нині він посідає восьму сходинку.

Рейтинг букмекерів на Євробачення-2024. Фото: eurovisionworld.com
Рейтинг букмекерів на Євробачення-2024. Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, ми розповідали, під яким номером виступить Україна на фіналі Євробачення-2024. Також ділилися, де дивитися гранд-фінал та як віддати голос за свого фаворита.

Євробачення
скандал
Нідерланди
Швеція
конкурс
насильство
Євробачення-2024

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