Порядок виступів у фіналі Євробачення — коли вистпає Україна

Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Вже завтра ввечері, 11 травня у гранд-фіналі "Євробачення 2024" оберуть переможця. Стало відомо, що представниці України на пісенному конкурсі Jerry Heil і Alyona Alyona будуть виступати другими.

Про це повідомляє suspilne.eurovision.

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Порядок виступів у фіналі Євробачення



Під час жеребкування після першого півфіналу, українські співачки та представниці України Аlyona Аlyona та Jerry Heil витягнули папірець з написом "Вибір продюсера".

Таке нововведення на конкурсі за задумом організаторів дасть змогу гармонійно розмістити енергійні та романтичні номери учасників на шоу.

Продюсери вирішили, що Аlyona Аlyona та Jerry Heil будуть виступати у фіналі другими після господарів конкурсу — Швеції.

Порядок виступу учасників на конкурсі:

Marcus & Martinus — "Unforgettable" (Швеція); Alyona Alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria" (Україна); ISAAK — "Always On The Run" (Німеччина); TALI — "Fighter" (Люксембург); Joost Klein — "Europapa" (Нідерланди); Eden Golan — "Hurricane" (Ізраїль); Silvester Belt — "Luktelk" (Литва); Nebulossa — "ZORRA" (Іспанія); 5MIINUST x Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" (Естонія); Bambie Thug — "Doomsday Blue" (Ірландія); Dons — "Hollow" (Латвія); Marina Satti — "ZARI" (Греція); Olly Alexander — "Dizzy" (Британія); Gåte — "Ulveham" (Норвегія); Angelina Mango — "La noia" (Італія); TEYA DORA — "RAMONDA" (Сербія); Windows95man — "No Rules!" (Фінляндія); iolanda — "Grito" (Португалія); LADANIVA — "Jako" (Вірменія); Silia Kapsis — "Liar" (Кіпр); Nemo — "The Code" (Швейцарія); Raiven — "Veronika" (Словенія); Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватія); Nutsa Buzaladze — "Firefighter" (Грузія); Slimane — "Mon Amour" (Франція); Kaleen — "We Will Rave" (Австрія).

Порядок виступів учасників у фіналі Євробачення. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Нагадаємо, ми показували фантастичні номери фіналістів Євробачення-2024. Також улюбленець публіки та букмекерів NEMO вразив номером на конкурсі. Окрім того, ми розповідали найцікавіші факти про ймовірного майбутнього переможця — хорвата Baby Lasagna.