Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Jerry Heil презентує спільний трек з хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation arrow

Jerry Heil презентує спільний трек з хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation

21 липня 2024 15:53
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil заспіває із рок-гуртом Within Temptation — деталі
Фронтвумен Within Temptation Шерон ден Адель та українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) поділилася із шанувальниками новиною про неочікуваний дует. Зірка порадує українців спільним треком із головними хедлайнерами Atlas United-2024, нідерландським гуртом Within Temptation.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Jerry Heil потоваришувала із рок-гуртом Within Temptation

Виконавиця повідомила своїй аудиторії про спільну роботу над треком із нідерландським гуртом Within Temptation. Музиканти цьогоріч стали хедлайнерами відомого фестивалю Atlas United, де особисто і поспілкувалися із Jerry Heil.

"Честь працювати над музикою з цією неймовірною жінкою! Вона підтримує Україну усіма можливими шляхами — в тому числі, вони підтримують українську армію! Вам треба бачити її очі, коли вона розмовляє про українську націю! Within Temptation справжні фани України, а я — їх! Дочекайтеся треку", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Гурт Within Temptation підтримує українців

На одному зі своїх виступів у вересні минулого року, співачка гурту Within Temptation Шерон ден Адель винесла із залаштунків великий синьо-жовтий прапор та тримала його у руках під час виконання пісні Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор"). Окрім того, музиканти знімали кадри для свого кліпу на пісню A Fool's Parade у Києві.

Within Temptation стали єдиними зарубіжними хедлайнерами на фестивалі Atlas United-2024, на якому планують зібрати щонайменше 100 мільйонів гривень для підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше співачка представила нову пісню Virgin Maria. А також Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні в наступному році.

Atlas Weekend Україна музика закордонні зірки війна в Україні вдячність

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ