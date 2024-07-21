Jerry Heil заспіває із рок-гуртом Within Temptation — деталі

Фронтвумен Within Temptation Шерон ден Адель та українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) поділилася із шанувальниками новиною про неочікуваний дует. Зірка порадує українців спільним треком із головними хедлайнерами Atlas United-2024, нідерландським гуртом Within Temptation.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Виконавиця повідомила своїй аудиторії про спільну роботу над треком із нідерландським гуртом Within Temptation. Музиканти цьогоріч стали хедлайнерами відомого фестивалю Atlas United, де особисто і поспілкувалися із Jerry Heil.

"Честь працювати над музикою з цією неймовірною жінкою! Вона підтримує Україну усіма можливими шляхами — в тому числі, вони підтримують українську армію! Вам треба бачити її очі, коли вона розмовляє про українську націю! Within Temptation справжні фани України, а я — їх! Дочекайтеся треку", — написала Jerry Heil.

Гурт Within Temptation підтримує українців

На одному зі своїх виступів у вересні минулого року, співачка гурту Within Temptation Шерон ден Адель винесла із залаштунків великий синьо-жовтий прапор та тримала його у руках під час виконання пісні Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор"). Окрім того, музиканти знімали кадри для свого кліпу на пісню A Fool's Parade у Києві.

Within Temptation стали єдиними зарубіжними хедлайнерами на фестивалі Atlas United-2024, на якому планують зібрати щонайменше 100 мільйонів гривень для підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, раніше співачка представила нову пісню Virgin Maria. А також Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні в наступному році.