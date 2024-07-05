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Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні-2025

5 липня 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil про Євробачення--2025 — співачка розповіла про свої плани
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) після бронзи на Євробаченні-2024 показала, як проходив для неї пісенний конкурс та натякнула, що була б не проти повернутися на його сцену у 2025 році. Українці підтримали виконавицю.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

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Jerry Heil про участь в Євробаченні-2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Виконавиця поділилася із шанувальниками коротким роликом, на якому пригадала найяскравіші моменти Євробачення-2024, в якому вона разом з Alyona Alyona завдяки шаленій підтримці фанатів зайняла третє місце. Jerry Heil показала, як репетирувала пісню та як гримери та візажисти створювали її образ.

"Спогади про Євробачення. А як щодо #євробачення2025?", — звернулась вона до шанувальників.

Українці активно підтримали ідею талановитої співачки. Користувачі соцмереж впевнені, що наступного року зірка має всі шанси зайняти перше місце.

"Януся давай ще раз поїдь на Євробачення і розірви їх там"

"Вау — це прекрасно!!! Звісно на Євробачення 2025 з перемогою дівчатка!!!".

"Так, і я досі слухаю цю пісню, вона мені дуже подобається".

"Це було неймовірно! Неперевершено! Досконало!!".

Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні 2025 - фото 1
Коментарі під публікацією співачки Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. А також Alyona Alyona та Jerry Heil зізналися, чи планують найближчим часом вирушити в європейський тур. 

Євробачення Jerry Heil українські зірки конкурс бронза Євробачення-2024

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