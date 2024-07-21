Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Jerry Heil представит совместный трек с хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation arrow

Jerry Heil представит совместный трек с хедлайнерами Atlas United-2024 Within Temptation

21 июля 2024 15:53
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil споет с рок-группой Within Temptation.
Фронтвумен Within Temptation Шэрон ден Адель и украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) поделилась с поклонниками новостью о неожиданном дуэте. Звезда порадует украинцев совместным треком с главными хедлайнерами Atlas United-2024, нидерландской группой Within Temptation.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Jerry Heil подружилась с рок-группой Within Temptation

Исполнительница сообщила своей аудитории о совместной работе над треком с нидерландской группой Within Temptation. Музыканты стали хедлайнерами известного фестиваля Atlas United, где лично и пообщались с Jerry Heil.

"Честь работать над музыкой с этой невероятной женщиной! Она поддерживает Украину всеми возможными путями — в том числе они поддерживают украинскую армию! Вам нужно видеть ее глаза, когда она говорит об украинской нации! Within Temptation настоящие фаны Украины, а я — их!" Дождитесь трека", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Группа Within Temptation поддерживает украинцев

На одном из своих выступлений в сентябре прошлого года, певица группы Within Temptation Шерон ден Адель вынесла из закулисья большой сине-желтый флаг и держала его в руках во время исполнения песни Raise Your Banner ("Поднимите свой флаг"). Кроме того, музыканты снимали кадры для своего клипа на песню A Fool's Parade в Киеве.

Within Temptation стали единственными зарубежными хедлайнерами на фестивале Atlas United-2024, на котором планируют собрать минимум 100 миллионов гривен для поддержки ВСУ.

Напомним, ранее певица представила новую песню Virgin Maria. А также Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении в следующем году.

Atlas Weekend Украина музыка зарубежные звезды война в Украине благодарность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ