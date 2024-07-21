Jerry Heil споет с рок-группой Within Temptation.

Фронтвумен Within Temptation Шэрон ден Адель и украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) поделилась с поклонниками новостью о неожиданном дуэте. Звезда порадует украинцев совместным треком с главными хедлайнерами Atlas United-2024, нидерландской группой Within Temptation.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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Исполнительница сообщила своей аудитории о совместной работе над треком с нидерландской группой Within Temptation. Музыканты стали хедлайнерами известного фестиваля Atlas United, где лично и пообщались с Jerry Heil.

"Честь работать над музыкой с этой невероятной женщиной! Она поддерживает Украину всеми возможными путями — в том числе они поддерживают украинскую армию! Вам нужно видеть ее глаза, когда она говорит об украинской нации! Within Temptation настоящие фаны Украины, а я — их!" Дождитесь трека", — написала Jerry Heil.

Группа Within Temptation поддерживает украинцев

На одном из своих выступлений в сентябре прошлого года, певица группы Within Temptation Шерон ден Адель вынесла из закулисья большой сине-желтый флаг и держала его в руках во время исполнения песни Raise Your Banner ("Поднимите свой флаг"). Кроме того, музыканты снимали кадры для своего клипа на песню A Fool's Parade в Киеве.

Within Temptation стали единственными зарубежными хедлайнерами на фестивале Atlas United-2024, на котором планируют собрать минимум 100 миллионов гривен для поддержки ВСУ.

Напомним, ранее певица представила новую песню Virgin Maria. А также Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении в следующем году.