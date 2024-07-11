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Протест проти нав'язаних стандартів — Jerry Heil представила кліп про право бути собою

11 липня 2024 13:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Jerry Heil презентувала новий міні-альбом "MARIA"
Українська співачка Jerry Heil. Фото: кадр з кліпу
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) презентувала кліп на нову пісню Virgin Maria. Новою відеороботою зірка розповіла про тиск стандартів на життя жінок.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Композиція Virgin Maria є продовженням пісні Teresa & Maria, з якою зірка разом з alyona alyona здобула бронзу на "Євробаченні". На кадрах нового кліпу звичні буденні справи перетворюються на картини епохи Відродження. Автори мали на меті показати, що краса проявляється у щоденній рутині.

"Це пісня про співставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку "Teresa & Maria", де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки", — розповідає Jerry Heil.

Режисером Virgin Maria став відомий кліпмейкер Інді Хаіт. Композиція увійшла до міні-альбому "MARIA" із композиціями "Intro",  Teresa & Maria та Ave Maria.

Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. А також Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні в наступному році.

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