Jerry Heil презентувала новий міні-альбом "MARIA"

Протест проти нав'язаних стандартів — Jerry Heil представила кліп про право бути собою
Відома українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я — Яна Шемаєва) презентувала кліп на нову пісню Virgin Maria. Новою відеороботою зірка розповіла про тиск стандартів на життя жінок.
Відео було опубліковано на YouTube.
Про нову відеороботу Jerry Heil
Композиція Virgin Maria є продовженням пісні Teresa & Maria, з якою зірка разом з alyona alyona здобула бронзу на "Євробаченні". На кадрах нового кліпу звичні буденні справи перетворюються на картини епохи Відродження. Автори мали на меті показати, що краса проявляється у щоденній рутині.
"Це пісня про співставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку "Teresa & Maria", де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки", — розповідає Jerry Heil.
Режисером Virgin Maria став відомий кліпмейкер Інді Хаіт. Композиція увійшла до міні-альбому "MARIA" із композиціями "Intro", Teresa & Maria та Ave Maria.
Нагадаємо, раніше ми писали, що реперка Alyona Alyona креативно відреагувала на закиди мовознавиці Ірини Фаріон. А також Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні в наступному році.
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