Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Jerry Heil рассказала, как забила колено на сцене Евровидения arrow

Jerry Heil рассказала, как забила колено на сцене Евровидения

8 мая 2024 01:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Jerry Heil рассказала, как забила колено на сцене Евровидения
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona представили Украину на Евровидении-2024. Однако номер в полуфинале не прошел безболезненно. Jerry Heil травмировалась при выполнении номера.

Как это произошло, она рассказала в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Jerry Heil травмировала колено, когда вылезала "на гору" на Евровидении

Во время выступления в первом полуфинале Евровидения Jerry Heil увлеклась драматургией номера и произошел несчастный случай. Она травмировала колено.

"Я поднимаюсь на гору и в конце, когда начинается кульминация, я падаю на колено. Когда мы репетировали, был другой угол наклона. А тут я падаю, а гора под углом. Поэтому немножко перестаралась, потому что экспрессия и ты себя не контролируешь. Адреналин просто тебе штырить в глаза", — рассказала певица.

Звезде оказали первую медицинскую помощь, и она убеждает, что все хорошо и сможет выступить на финале.

Jerry Heil травмировалась на Евровидении. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Jerry Heil травмировалась на Евровидении. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, уже известно, под каким номером выступят Jerry Heil и Alyona Alyona в финале Евровидения-2024. Также мы говорили, какие европейские страны победили в полуфинале.

Евровидение
Alyona Alyona
Jerry Heil
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом