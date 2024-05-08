Jerry Heil рассказала, как забила колено на сцене Евровидения

Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona представили Украину на Евровидении-2024. Однако номер в полуфинале не прошел безболезненно. Jerry Heil травмировалась при выполнении номера.

Как это произошло, она рассказала в своем Telegram-канале.

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Во время выступления в первом полуфинале Евровидения Jerry Heil увлеклась драматургией номера и произошел несчастный случай. Она травмировала колено.

"Я поднимаюсь на гору и в конце, когда начинается кульминация, я падаю на колено. Когда мы репетировали, был другой угол наклона. А тут я падаю, а гора под углом. Поэтому немножко перестаралась, потому что экспрессия и ты себя не контролируешь. Адреналин просто тебе штырить в глаза", — рассказала певица.

Звезде оказали первую медицинскую помощь, и она убеждает, что все хорошо и сможет выступить на финале.

Jerry Heil травмировалась на Евровидении. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, уже известно, под каким номером выступят Jerry Heil и Alyona Alyona в финале Евровидения-2024. Также мы говорили, какие европейские страны победили в полуфинале.