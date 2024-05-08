Під яким номером виступить Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024 — деталі

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona разом з командою. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Відбулось жеребкування серед першої десятки фіналістів Євробачення-2024. Україна вже зробила свій вибір.

Про це пише Telegram-канал "Єврофани".

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Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал разом з іншими 9 країнами. Вже відбулось жеребкування номерів.

Співачки витягнули "вибір продюсера" — нововедення конкурсу цього року. Це означає, що організатори самостійно вирішать, під яким номером будуть виступати Україна.

Результати жеребкування для переможців першого півфіналу Євробачення

Конкурсанти з інших країн також зробили свій вибір. Чимало номерів продюсери конкурсу розставлять самостійно.

Кіпр — 2 частина

Сербія — вибір продюсерів

Литва — 1 частина

Ірландія — 1 частина

Україна — вибір продюсерів

Хорватія — вибір продюсерів

Словенія — 2 частина

Фінляндія — 2 частина

Португалія — вибір продюсерів

Люксембург — 1 частина

Загалом для фіналістів другого півфіналу залишились такі місця — одне в першій половині та два в другій половині. Однак, долю решти також визначать продюсери.

Нагадаємо, емоційний виступ Jerry Heil і Alyona Alyona надзвичайно вразив українців. Також ми писали, що Jerry Heil травмувала коліно під час виступу на сцені.