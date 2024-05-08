Під яким номером виступить Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024 — деталі

Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2024
Відбулось жеребкування серед першої десятки фіналістів Євробачення-2024. Україна вже зробила свій вибір.
Про це пише Telegram-канал "Єврофани".
Україна витягла вибір продюсера на жеребкуванні
Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал разом з іншими 9 країнами. Вже відбулось жеребкування номерів.
Співачки витягнули "вибір продюсера" — нововедення конкурсу цього року. Це означає, що організатори самостійно вирішать, під яким номером будуть виступати Україна.
Результати жеребкування для переможців першого півфіналу Євробачення
Конкурсанти з інших країн також зробили свій вибір. Чимало номерів продюсери конкурсу розставлять самостійно.
- Кіпр — 2 частина
- Сербія — вибір продюсерів
- Литва — 1 частина
- Ірландія — 1 частина
- Україна — вибір продюсерів
- Хорватія — вибір продюсерів
- Словенія — 2 частина
- Фінляндія — 2 частина
- Португалія — вибір продюсерів
- Люксембург — 1 частина
Загалом для фіналістів другого півфіналу залишились такі місця — одне в першій половині та два в другій половині. Однак, долю решти також визначать продюсери.
Нагадаємо, емоційний виступ Jerry Heil і Alyona Alyona надзвичайно вразив українців. Також ми писали, що Jerry Heil травмувала коліно під час виступу на сцені.
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