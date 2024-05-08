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Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2024

8 травня 2024 01:14
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Під яким номером виступить Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024 — деталі
Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona разом з командою. Фото: instagram/suspilne.eurovision
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відбулось жеребкування серед першої десятки фіналістів Євробачення-2024. Україна вже зробила свій вибір.

Про це пише Telegram-канал "Єврофани".

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Україна витягла вибір продюсера на жеребкуванні

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал разом з іншими 9 країнами. Вже відбулось жеребкування номерів. 

Співачки витягнули "вибір продюсера" — нововедення конкурсу цього року. Це означає, що організатори самостійно вирішать, під яким номером будуть виступати Україна.

Результати жеребкування для переможців першого півфіналу Євробачення

Конкурсанти з інших країн також зробили свій вибір. Чимало номерів продюсери конкурсу розставлять самостійно.

  • Кіпр — 2 частина
  • Сербія — вибір продюсерів 
  • Литва — 1 частина 
  • Ірландія — 1 частина 
  • Україна — вибір продюсерів
  • Хорватія — вибір продюсерів
  • Словенія — 2 частина 
  • Фінляндія — 2 частина
  • Португалія — вибір продюсерів 
  • Люксембург — 1 частина

Загалом для фіналістів другого півфіналу залишились такі місця — одне в першій половині та два в другій половині. Однак, долю решти також визначать продюсери.

Нагадаємо, емоційний виступ Jerry Heil і Alyona Alyona надзвичайно вразив українців. Також ми писали, що Jerry Heil травмувала коліно під час виступу на сцені.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
Жеребкування
співачка
конкурс
Євробачення-2024

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