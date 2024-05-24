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Jerry Heil рассказала, сколько денег собрали на Евровидении

24 мая 2024 10:59
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Jerry Heil вернулась в Украину после Евровидения
Jerry Heil. Фото: Скриншот
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Творческий человек не может существовать отдельно от своего народа и не быть подключенным к тем же событиям и ресурсу, к которому собственно подключен его народ. Поэтому очень важно возвращаться домой, в Украину, хотя и долгое отсутствие тут воспринимается как холодный душ.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала украинская певица Jerry Heil, вернувшаяся в Украину после конкурса "Евровидение" и месячного пребывания за границей.

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Певица отметила, что не может сказать об отвыкании от сигналов воздушных тревог, например, ведь она довольно долгое время в этом состоянии находилась до своей поездки.

"Но все равно, это как холодный душ. Но очень правильно всегда возвращаться домой, ведь художник не может существовать отдельно от своего народа. Я не знаю, что такого он должен создавать, если не подключен к тем же событиям и ресурсу, к которому подключен его народ", — уточнила Jerry Heil.

Певица также отметила достаточно плодотворное сотрудничество с платформой United24 (глобальная инициатива в поддержку Украины. — Ред.), в рамках которой был закрыт сбор на 10 млн грн.

"Благодарю всех, кто нас поддерживал, это очень важно. Мы побывали с выступлением на саммите United24 (прошел 23 мая. — Ред.). Но все было очень быстро, даже президента не успели увидеть", — отметила певица.

Напомним, после финала конкурса "Евровидение-2024" певица Jerry Heil (выступала вместе с рэпером Alyona Alyona, заняли третье место) улетела на Каннский кинофестиваль. 28-летняя артистка приняла участие в одном из благотворительных мероприятий и покорила Лазурное побережье Франции своими образами.

Евровидение
шоу
Jerry Heil
UNITED 24
шоу-бизнес

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