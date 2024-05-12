Євробачення 2024 - хто переміг, результати

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: eurovision

11 травня відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу здобула зірка Швейцарії NEMO. Композиція The Code поєднала — поп, оперу та електру. NEMO розповів про свій шлях до прийняття своєї небінарної ідентичності. Його злети на тарілці зачипили Європу. Журі країн-учасниць поставило NEMO 365 балів, а глядачі 226. Jerry Heil і Alyona Alyona посіли третє місце і набрали 453 бали.

Команда Новини. LIVE цьогоріч працювала у Мальме та ексклюзивно розповідає подробиці з місця подій.

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Офіційне відкриття Євробачення цього року розпочалося з бірюзового хідника. Представники всіх країн вийшли до фанів та преси, щоб представити свою країну. Примітно, але усі виконавці, з якими ми поспілкувалися, підтримують Україну, а пісню Jerry Heil і Alyona Alyona наспівують залюбки.

"Ми любимо Україну. Так, немов брата або сестру. Я весь час чую про Україну і відчуваю гордість за вас", — розповіла співачка із Сакартвело Нуца Бузаладзе.

Тріо талановитих українок: Jerry Heil & Alyona Alyona & Таньо Муіньо

Єдність, сталева сила дів, віра та воля — таким побачили український номер європейці. Альона та Яна розповіли, що на початку обговорили з Муіньо "все, що болить та резонує нам в нашій пісні". А вже згодом режисерка представила ідеї, які вразили артисток.

"Вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — розповідають Jerry Heil і Alyona Alyona.

В захваті від номера українок й інші учасники шоу.

"Коли вона підіймається на гору, це дивовижно. Це викликає сльози та дійсно сильно", — поділились емоціями учасники гурту з Норвегії Gåte.

Jerry Heil на Євробаченні 2024. Фото:eurovision

Alyona Alyona на Євробаченні 2024 фото:eurovision 1 / 2

"Та життя — петля, ніби для тих, хто падає"

Унікальні образи та костюми українок, а також складна постановка, зіграли з нашими дівчатами злий жарт. На генеральному прогоні першого півфіналу для журналістів Альона Савраненко підіймалась сходами, перечепилася та впала. Але виступ ніхто не зупиняв, і частина журналістів навіть, подумала, що це частина номера.

"Один зламаний ніготь, подряпане коліно і трохи порваний костюм ще нічого не значать. Я встала, пішла, зачитала, якщо треба. Будь-яка українська жінка так би і зробила", — розповіла Alyona Alyona після інциденту.

Наступного дня, вже під час основного шоу першого півфіналу, захопившись виступом, травмувалася Jerry Heil — Яна невдало приземлилася на коліно.

"Я подумала, що треба якийсь розвиток в цій історії. Я, напевно, зурочила, вранці казала, що мені подобаються синяки. Я хотіла, щоб це було феєрично. Це було? Ну, все!" — прокоментувала Jerry Heil.

Голос відбудовує

До Європи українські співачки їхали з благодійною метою. Дівчата збирають кошти на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.

Jerry Heil і Alyona Alyona на спілкуванні з журналістами Фото: eurovision

Jerry Heil і Alyona Alyona закликали Європу: Unlock the future for children (Розблокуйте майбутнє для дітей). Артистки доповнювали свої образи своєрідними символами — ключами. Це символізувало будівлі, які знищені Росією, а ключі від будинків та квартир лишилися.

"Донатьте нам, донатьте, ми збираємо на відбудову школи". Ми обвішалися цими ключами, щоб говорити на важливі теми навіть тоді, коли про це не можна говорити. Але всі насправді запитують. Навіть військово нейтральні країни все одно запитують", — розповіли Alyona Alyona та Jerry Heil.

Україна б'є рекорди Євробачення

Після виходу до гранд-фіналу українських співачок Alyona Alyona та Jerry Heil Україна стала єдиною країною, що проходила до кінця конкурсу 18 разів.

Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: eurovision

Також наша країна ніколи не отримувала нульові бали за результатами конкурсу, і зазвичай українські артисти посідають місця у першій десятці.

Eurovision Village у Мальме

Євромістечко — незмінний атрибут у кожній країні, де проводять конкурс. Саме тут, можна задарма подивитися виступи конкурсантів, насолодитися атмосферою свята та відчути себе частиною Євробачення. Тут тобі і забави, і фудкорт, і, звісно, виступи артистів. Спеціальними гостями євровілидж цьогоріч став гурт Go_A. Українські національні мотиви, танці та "магія" не залишили жодного глядача байдужим.

Євробачення під акомпанемент протестів

Протести та мітинги палестинців поставили під загрозу проведення Євробачення у Мальме. Саме в цьому місті дуже розвинена їх діаспора. Вимога демонстрантів одна: виключення конкурсантки з Ізраїлю з конкурсу. Перед початком другого півфіналу, шведська поліція затримала кількох активістів, а сам мітинг відтіснили від головної арени міста.

До скандалу потрапив і шведський співак, який відкривав перший півфінал. Ерік Сааде вийшов на сцену з арафаткою, пов'язаною на зап'ясті, а це є символом Палестини. За правилами Євробачення це робити не можна.

Дискваліфікація Нідерландів

Уже перед самим фіналом оскандалився представник з Нідерландів. Joost Klein був дискваліфікований через неналежну поведінку стосовно членкині знімальної команди конкурсу. Питання до цього учасника були й раніше, адже він неодноразово публічно захоплювався Росією. Через виключення нідерландського артиста впровадили й зміни в голосуванні. Перераховували бали журі, а за 5-й номер голоси не враховували. Такого на Євробаченні ще не було.

Унікальні сцена та спецефекти

Попри скандали, свято музики відбулося. Шведське Мальме вже втретє приймає Євробачення за всю історію конкурсу. Цьогоріч організатори активно попрацювали над технічним забезпеченням. Адже сцена у вигляді хреста та спецефекти вражали. Залучили найкращі технології Європи:

- зйомка телеверсії велася з 25 камер;

- понад 2 тисячі освітлювальних приладів;

- тисяча квадратів світлодіодних екранів;

- 340 квадратних метрів екрана позаду сцени;

- 204 тонни підвішеного обладнання;

Підготовчі роботи велися понад пів року, щоб продемонструвати глядачам якісне та високотехнологічне шоу.

Чим дивуватиме Швейцарія глядачів та в якому місті відбудеться Євробачення 2025 року, стане відомо вже найближчими місяцями. Швейцарія двічі перемагала у пісенному конкурсі. Країна приймала перший конкурс у 1956 році, і одразу здобула перемогу. Наступною переможницею стала всесвітньо відома співачка Селін Діон у 1988 році. І зараз після 36 років - конкурс повертається.