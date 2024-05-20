Jerry Heil підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю новим ефектним образом

Jerry Heil на Каннському кінофестивалі. Фото: Instagram/thejerryheil

Після фіналу конкурсу "Євробачення-2024" співачка Jerry Heil (виступала разом з реперкою Alyona Alyona, посіли третє місце) полетіла на Каннський кінофестиваль. 28-річна артистка взяла участь в одному з благодійних заходів та підкорила Лазурове узбережжя Франції своїми образами.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах Яни Шемаєвої (справжнє ім’я співачки).

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Jerry Heil на Каннському кінофестивалі

Бронзова призерка "Євробачення-2024" потрапила в об’єктив відомого українського світського фотографа Романа Горбуна, який працює зараз на Каннському кінофестивалі. Для виходу на червону доріжку співачка обрала стильний чорний образ з прозорою спідницею.

Jerry Heil на Каннському кінофестивалі. Фото: Instagram/thejerryheil

Образ Jerry Heil прокоментували чимало представників українського шоу-бізнесу. А свої лайки поставили, зокрема, телеведучий Олександр Педан, ветеран війни, герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен Будько, співак Михайло Хома (колишній Dzidzio), актор Тарас Цимбалюк та інші.

Боже, яка краса! Спитай, де вони ковролін брали, — телеведуча Леся Нікітюк.

Вау! Розкішний образ, — блогерка, акторка Анна Гресь.

Неймовірна, — акторка Ольга Сумська.

До цього Jerry Heil з'явилась на червоній доріжці у довгій вишуканій сукні чорного кольору. Співачка доповнила свій образ латами, в яких виходила на сцену "Євробачення", маленькою срібною сумочкою та головним убором з ланцюжків.

Відзначимо, що ввечері понеділка, 20 травня, Яна Шемаєва повернулась до України. Вона опублікувала фото з площі біля головного залізничного вокзалу у Львові.

Jerry Heil повернулась в Україну. Фото: Telegram/jerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". Також ми розповідали, що кіт Степан привітав Alyona Alyona з успіхом на "Євробаченні" та зробив із нею фото.