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Jerry Heil підкорила Каннський кінофестиваль новим ефектним образом — фото

20 травня 2024 23:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю новим ефектним образом
Jerry Heil на Каннському кінофестивалі. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після фіналу конкурсу "Євробачення-2024" співачка Jerry Heil (виступала разом з реперкою Alyona Alyona, посіли третє місце) полетіла на Каннський кінофестиваль. 28-річна артистка взяла участь в одному з благодійних заходів та підкорила Лазурове узбережжя Франції своїми образами. 

Відповідні публікації з’явились в соцмережах Яни Шемаєвої (справжнє ім’я співачки).

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Jerry Heil на Каннському кінофестивалі 

Бронзова призерка "Євробачення-2024" потрапила в об’єктив відомого українського світського фотографа Романа Горбуна, який працює зараз на Каннському кінофестивалі. Для виходу на червону доріжку співачка обрала стильний чорний образ з прозорою спідницею. 

Jerry Heil на Каннському кінофестивалі
Jerry Heil на Каннському кінофестивалі. Фото: Instagram/thejerryheil

Образ Jerry Heil прокоментували чимало представників українського шоу-бізнесу. А свої лайки поставили, зокрема, телеведучий Олександр Педан, ветеран війни, герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен Будько, співак Михайло Хома (колишній Dzidzio), актор Тарас Цимбалюк та інші.

  • Боже, яка краса! Спитай, де вони ковролін брали, — телеведуча Леся Нікітюк.
  • Вау! Розкішний образ, — блогерка, акторка Анна Гресь.
  • Неймовірна, — акторка Ольга Сумська.

До цього Jerry Heil з'явилась на червоній доріжці у довгій вишуканій сукні чорного кольору. Співачка доповнила свій образ латами, в яких виходила на сцену "Євробачення", маленькою срібною сумочкою та головним убором з ланцюжків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Відзначимо, що ввечері понеділка, 20 травня, Яна Шемаєва повернулась до України. Вона опублікувала фото з площі біля головного залізничного вокзалу у Львові. 

Jerry Heil повернулась в Україну
Jerry Heil повернулась в Україну. Фото: Telegram/jerryheil

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". Також ми розповідали, що кіт Степан привітав Alyona Alyona з успіхом на "Євробаченні" та зробив із нею фото.

Канни
Jerry Heil
українські зірки
Каннський кінофестиваль

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