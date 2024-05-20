Jerry Heil підкорила червону доріжку Каннського кінофестивалю новим ефектним образом

Jerry Heil підкорила Каннський кінофестиваль новим ефектним образом — фото
Після фіналу конкурсу "Євробачення-2024" співачка Jerry Heil (виступала разом з реперкою Alyona Alyona, посіли третє місце) полетіла на Каннський кінофестиваль. 28-річна артистка взяла участь в одному з благодійних заходів та підкорила Лазурове узбережжя Франції своїми образами.
Відповідні публікації з’явились в соцмережах Яни Шемаєвої (справжнє ім’я співачки).
Jerry Heil на Каннському кінофестивалі
Бронзова призерка "Євробачення-2024" потрапила в об’єктив відомого українського світського фотографа Романа Горбуна, який працює зараз на Каннському кінофестивалі. Для виходу на червону доріжку співачка обрала стильний чорний образ з прозорою спідницею.
Образ Jerry Heil прокоментували чимало представників українського шоу-бізнесу. А свої лайки поставили, зокрема, телеведучий Олександр Педан, ветеран війни, герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен Будько, співак Михайло Хома (колишній Dzidzio), актор Тарас Цимбалюк та інші.
- Боже, яка краса! Спитай, де вони ковролін брали, — телеведуча Леся Нікітюк.
- Вау! Розкішний образ, — блогерка, акторка Анна Гресь.
- Неймовірна, — акторка Ольга Сумська.
До цього Jerry Heil з'явилась на червоній доріжці у довгій вишуканій сукні чорного кольору. Співачка доповнила свій образ латами, в яких виходила на сцену "Євробачення", маленькою срібною сумочкою та головним убором з ланцюжків.
Відзначимо, що ввечері понеділка, 20 травня, Яна Шемаєва повернулась до України. Вона опублікувала фото з площі біля головного залізничного вокзалу у Львові.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil познайомилась в Каннах з режисером оскароносного "20 днів в Маріуполі". Також ми розповідали, що кіт Степан привітав Alyona Alyona з успіхом на "Євробаченні" та зробив із нею фото.
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