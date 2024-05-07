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Jerry Heil травмувалась під час виступу на Євробаченні — що сталося

7 травня 2024 23:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Jerry Heil травмувалась під час виступу на Євробаченні — відео
Співачка Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: Фото: instagram.com/thejerryheil/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Jerry Heil травмувалась під час виступу в першому півфіналі Євробачення-2024. Вона невдало приземлилась на коліно і тепер відчуває себе погано.

Про це розповіли журналісти Суспільного. 

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Jerry Heil забила коліно на Євробаченні-2024

Нещодавно Alyona Alyona випадково впала на сцені Євробачення під час репетиції і забилась. Здавалось, що на цьому невдачі мають закінчитись, втім під час виступу у півфіналі травмувалась і Jerry Heil.

Вона забила коліно, коли захопилась емоційністю номеру. Однак, дівчина не жалкує.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Jerry Heil травмувалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Я подумала, що треба якийсь розвиток в цій історії. Я напевно зурочила, вранці казала, що мені подобаються синяки. Я хотіла, щоб це було феєрично. Це було? Ну, все!" — розповіла зірка.

Зараз співачці приклали до коліна лід і обмотали бинтом. 

Jerry Heil травмувалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Jerry Heil травмувалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, потужний виступ України на Євробаченні-2024 вразив публіку. Також ми розповідали про пекельний виступ Ірландії і значення популярної пісні від Хорватії — фаворита Євробачення.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Україна
Jerry Heil
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травма

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