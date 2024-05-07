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Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении — что произошло

7 мая 2024 23:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении.
Певица Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: Фото: instagram.com/thejerryheil/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Jerry Heil получила травму во время выступления в первом полуфинале Евровидения-2024. Она неудачно приземлилась на колено и теперь чувствует себя плохо.

Об этом рассказали журналисты Суспільного.

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Jerry Heil забила колено на Евровидении-2024

Недавно Alyona Alyona случайно упала на сцене Евровидения во время репетиции и забилась. Казалось, что на этом неудачи должны закончиться, впрочем, во время выступления в полуфинале травмировалась и Jerry Heil.

Она забила колено, когда увлеклась эмоциональностью номера. Однако девушка не сожалеет.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Jerry Heil травмировалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Я подумала, что нужно какое-то развитие в этой истории. Я наверняка сглазила, утром говорила, что мне нравятся синяки. Я хотела, чтобы это было феерично. Это было? Ну, все!" — рассказала звезда.

Сейчас певице приложили к колену лед и обмотали бинтом.

Jerry Heil травмировалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
Jerry Heil травмировалась. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, мощное выступление Украины на Евровидении-2024 поразило публику. Также мы рассказывали об адском выступлении Ирландии и значении популярной песни от Хорватии — фаворита Евровидения.

Евровидение
Alyona Alyona
Швеция
Украина
Jerry Heil
певица
конкурс
травма

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