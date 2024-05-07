Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении — что произошло
Певица Jerry Heil получила травму во время выступления в первом полуфинале Евровидения-2024. Она неудачно приземлилась на колено и теперь чувствует себя плохо.
Об этом рассказали журналисты Суспільного.
Jerry Heil забила колено на Евровидении-2024
Недавно Alyona Alyona случайно упала на сцене Евровидения во время репетиции и забилась. Казалось, что на этом неудачи должны закончиться, впрочем, во время выступления в полуфинале травмировалась и Jerry Heil.
Она забила колено, когда увлеклась эмоциональностью номера. Однако девушка не сожалеет.
"Я подумала, что нужно какое-то развитие в этой истории. Я наверняка сглазила, утром говорила, что мне нравятся синяки. Я хотела, чтобы это было феерично. Это было? Ну, все!" — рассказала звезда.
Сейчас певице приложили к колену лед и обмотали бинтом.
Напомним, мощное выступление Украины на Евровидении-2024 поразило публику. Также мы рассказывали об адском выступлении Ирландии и значении популярной песни от Хорватии — фаворита Евровидения.
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