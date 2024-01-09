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Тоня Матвієнко виступила в українському ресторані у Дубаї

9 січня 2024 11:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тоня Матвієнко виступила в українському ресторані у Дубаї
Співачка Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Тоня Матвієнко поїхала у Дубаї, куди її запросили виступити в українському ресторані. Послухати живе виконання співачки зібралися українці, які наразі перебувають в ОАЕ. 

Відео і фото з Дубаї Матвієнко показала в Instagram

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Тоня Матвієнко виступила у відомому ресторані української кухні у Дубаї. Захід було організовано посольством України в ОАЕ на честь свята Водохреща. На концерті, ведучою якого була Василіса Фролова, зібралися українці. 

 

Тоня Матвієнко
Скриншот зі сторіс instagram.com/tonya_matvienko

"Тепло на душі, коли запрошують, щоб надихнути українців за кордоном. Вдячна посольству України в ОАЕ за підтримку! Дякую за гостинність", — написала Тоня. 

Матвієнко виконувала найвідоміші свої пісні наживо, серед яких була і "Сік землі". А на біс співачка заспівала "Ой, летіли дикі гуси" — пісню, яку часто виконувала її покійна мама. Виконавиця зізналася, що мамина пісня далася їй важко. 

 

Тоня Матвієнко
Скриншот зі сторіс instagram.com/tonya_matvienko

Для виступу Тоня обрала білу вишиту сукню з золотистими візерунками. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/tonya_matvienko

На наступний день співачка показалася на пляжі біля моря у футболці і лосинах, показавши схудлі ноги. 

Нагадаємо, Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей. 

Також ми писали, що Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю.

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