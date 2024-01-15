Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 8-річчям
Тоня Матвієнко щойно повернулася з Дубаю і святкує день народження молодшої доньки. Співачка показала фото Ніни і привітала її.
Опублікувала у своєму Instagram.
Святкують вдома
Співачка Тоня Матвієнко останній тиждень провела в Арабських Еміратах, куди її запросили виступити на заході для українців на честь свята Водохреща.
Крім роботи, у Дубаї Тоня відпочивала. Вона взяла з собою молодшу доньку і вони проводили час на пляжі. У 8-річчя Ніни виконавиця опублікувала фото доньки з пляжу і привітала її.
"Я тебе так люблю! Тобі сьогодні 8 рочків. Рости, надихайся, живи! Ти — наше натхнення", — написала Тоня Матвієнко у сторіс.
Проте день народження доньки вирішили відсвяткувати вдома. За день до дати вони повернулися до Києва, де за дівчатами вже засумував тато — Арсен Мірзоян. Він зустрів дружину з квітами.
Тоня також поділилася фото доньки зі святковими кульками, на якому видно, що вони вже вдома.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко виступила в українському ресторані у Дубаї.
Також ми писали, що Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей.
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