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Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 8-річчям

15 січня 2024 12:02
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 8-річчям
Тоня Матвієнко з покійною мамою та молодшою донькою. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Тоня Матвієнко щойно повернулася з Дубаю і святкує день народження молодшої доньки. Співачка показала фото Ніни і привітала її. 

Опублікувала у своєму Instagram

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Святкують вдома

Співачка Тоня Матвієнко останній тиждень провела в Арабських Еміратах, куди її запросили виступити на заході для українців на честь свята Водохреща. 

Крім роботи, у Дубаї Тоня відпочивала. Вона взяла з собою молодшу доньку і вони проводили час на пляжі. У 8-річчя Ніни виконавиця опублікувала фото доньки з пляжу і привітала її. 

 

Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko 

"Я тебе так люблю! Тобі сьогодні 8 рочків. Рости, надихайся, живи! Ти — наше натхнення", — написала Тоня Матвієнко у сторіс. 

Проте день народження доньки вирішили відсвяткувати вдома. За день до дати вони повернулися до Києва, де за дівчатами вже засумував тато — Арсен Мірзоян. Він зустрів дружину з квітами. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/tonya_matvienko 

Тоня також поділилася фото доньки зі святковими кульками, на якому видно, що вони вже вдома. 

 

Донька Тоні Матвієнко й Арсена Мірзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko 

Нагадаємо, Тоня Матвієнко виступила в українському ресторані у Дубаї. 

Також ми писали, що Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей. 

діти
День народження
Тоня Матвієнко
українські зірки
Арсен Мірзоян

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