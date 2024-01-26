Кольцо покойной Нины Матвиенко выставили на аукцион
Дочь известной артистки Нины Матвиенко Тоня выставила на аукцион ее кольцо. Благодаря этой благотворительной инициативе будут собраны средства на FPV-дроны.
Об этом рассказала ведущая проекта "Ближе к звездам" Натали Солоник.
Тоня Матвиенко продает кольцо матери ради ЗСУ
Певица Тоня Матвиенко выставила кольцо своей матери на аукцион. Его цель — собрать средства на FPV-дроны для украинских военных, защищающих Украину от оккупантов на южном направлении.
Это серебряное кольцо покойной Народной артистки Украины Нины Матвиенко.
Чтобы получить кольцо, нужно задонатить сумму от 100 гривен на сбор.
"Это кольцо для меня очень дорого. Я надеюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому, и я знаю, что мама — тоже. Мама была бы счастлива, если бы это кольцо принесло Украине пользу. Слава ВСУ! Слава Украине", — объяснила Тоня Матвиенко.
Ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием.
Также Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае.
Читайте Новини.LIVE!