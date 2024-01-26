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Кольцо покойной Нины Матвиенко выставили на аукцион

26 января 2024 17:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кольцо покойной Нины Матвиенко выставили на аукцион
Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Дочь известной артистки Нины Матвиенко Тоня выставила на аукцион ее кольцо. Благодаря этой благотворительной инициативе будут собраны средства на FPV-дроны.

Об этом рассказала ведущая проекта "Ближе к звездам" Натали Солоник.

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Певица Тоня Матвиенко выставила кольцо своей матери на аукцион. Его цель — собрать средства на FPV-дроны для украинских военных, защищающих Украину от оккупантов на южном направлении.

Это серебряное кольцо покойной Народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Кольцо Нины Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko
Кольцо Нины Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Чтобы получить кольцо, нужно задонатить сумму от 100 гривен на сбор.

"Это кольцо для меня очень дорого. Я надеюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому, и я знаю, что мама тоже. Мама была бы счастлива, если бы это кольцо принесло Украине пользу. Слава ВСУ! Слава Украине", — объяснила Тоня Матвиенко.

Кольцо Нины Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko
Кольцо Нины Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием.

Также Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае.

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Нина Матвиенко
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