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Не минуло і 3 років— Аріана Гранде випустить нову пісню

7 січня 2024 19:50
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Анна Сірик
редактор
Не минуло і 3 років— Аріана Гранде випустить нову пісню
Аріана Гранде. Фото: instagram.com/adrianalima/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна артистка Аріана Гранде натякнула, що незабором вийде її новий трек. Вона не випускала альбоми вже три роки.

Зірка опублікувала загадковий пост в Instagram.

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30-річна суперзірка поп-музики оголосила, що випустить новий сольний трек незабаром. Вона опублікувала пост ймовірно з назвою треку "Yes, And?"

Реліз запланований на 12 січня. Фанати зірки впевнені, що це повідомлення стосується саме з виходом нового треку.

Останній свій студійний альбом Positions зірка випустила у 2020 році, більш вдала версія була доступна в 2021 році.

Гранде не створювала сольні пісні близько трьох років. Вона з'являлась лише у спільних синглах з іншими виконавцями — "Don’t Look Up", "Save Your Tears" і "Die For You".

Фанати Гранде в очікуванні хіта

Підписники зірки дуже емоційно відреагували на новину. Вони з нетерпнінням чекають виходу треку.

  • Мама вдома!
  • Ми сумували за тобою!
  • Вона повернулася! Раді бачити, мамо!
  • Ніхто не був готовий! Я в захваті!
  • Не можу дочекатися.

Раніше італійський співак випустив пісню українською.

Нагадаємо, що співачка Луна вирішила продовжити писати пісні російською.

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