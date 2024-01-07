Не минуло і 3 років— Аріана Гранде випустить нову пісню
Популярна артистка Аріана Гранде натякнула, що незабором вийде її новий трек. Вона не випускала альбоми вже три роки.
Зірка опублікувала загадковий пост в Instagram.
Аріана Гранде повертається з новою піснею
30-річна суперзірка поп-музики оголосила, що випустить новий сольний трек незабаром. Вона опублікувала пост ймовірно з назвою треку "Yes, And?"
Реліз запланований на 12 січня. Фанати зірки впевнені, що це повідомлення стосується саме з виходом нового треку.
Останній свій студійний альбом Positions зірка випустила у 2020 році, більш вдала версія була доступна в 2021 році.
Гранде не створювала сольні пісні близько трьох років. Вона з'являлась лише у спільних синглах з іншими виконавцями — "Don’t Look Up", "Save Your Tears" і "Die For You".
Фанати Гранде в очікуванні хіта
Підписники зірки дуже емоційно відреагували на новину. Вони з нетерпнінням чекають виходу треку.
- Мама вдома!
- Ми сумували за тобою!
- Вона повернулася! Раді бачити, мамо!
- Ніхто не був готовий! Я в захваті!
- Не можу дочекатися.
Раніше італійський співак випустив пісню українською.
Нагадаємо, що співачка Луна вирішила продовжити писати пісні російською.
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