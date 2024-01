Не минуло і 3 років— Аріана Гранде випустить нову пісню

Аріана Гранде. Фото: instagram.com/adrianalima/

Популярна артистка Аріана Гранде натякнула, що незабором вийде її новий трек. Вона не випускала альбоми вже три роки.

Зірка опублікувала загадковий пост в Instagram.

Аріана Гранде повертається з новою піснею

30-річна суперзірка поп-музики оголосила, що випустить новий сольний трек незабаром. Вона опублікувала пост ймовірно з назвою треку "Yes, And?"

Реліз запланований на 12 січня. Фанати зірки впевнені, що це повідомлення стосується саме з виходом нового треку.

Останній свій студійний альбом Positions зірка випустила у 2020 році, більш вдала версія була доступна в 2021 році.

Гранде не створювала сольні пісні близько трьох років. Вона з'являлась лише у спільних синглах з іншими виконавцями — "Don’t Look Up", "Save Your Tears" і "Die For You".

Фанати Гранде в очікуванні хіта

Підписники зірки дуже емоційно відреагували на новину. Вони з нетерпнінням чекають виходу треку.

Мама вдома!

Ми сумували за тобою!

Вона повернулася! Раді бачити, мамо!

Ніхто не був готовий! Я в захваті!

Не можу дочекатися.

