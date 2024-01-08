KADNAY выпустил соблазнительный клип на песню "Забери меня"

KADNAY. Фото: стоп-кадр клипа "Забери меня"

Украинский певец KADNAY выпустил новый клип на лирическую песню о любви "Забери меня". Он чувственно исполнил трек и даже обнажил душу перед поклонниками.

Клип был презентован на YouTube.

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Песня "Забери меня" — это определенная история о любви и желании быть вместе со своим партнером. KADNAY словно всем телом и душой просит возлюбленную забрать его, обнять и быть вместе.

KADNAY. Фото: стоп-кадр клипа "Забери меня"

В треке также упоминается о начале полномасштабного вторжения. Автор ностальгирует по тому спокойному времени: "Мы с тобой улетаем в голубое небо, как в прошлом, мирном феврале, останемся воспоминаниями только".

KADNAY. Фото: стоп-кадр клипа "Забери меня"

KADNAY признался, что создавал этот клип с большой любовью и вдохновением.

"Надеемся, вам отзовется наша новая работа, которую мы создавали с большой любовью! Большая благодарность невероятной команде создателей, так тонко почувствовавших нашу музыку и создавших эту магию", — написал KADNAY под постом с клипом.

KADNAY. Фото: стоп-кадр клипа "Забери меня"

Режиссером клипа стал Анатолий Литутский, ранее работавший с Монатиком и различными спортивными брендами.

Ранее стало известно, что Ариана Гранд выпустит новую песню.

Также итальянский певец выпустил песню на украинском.