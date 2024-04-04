Кайлі Дженнер підозрюють у вагітності від зірки "Дюни"

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

У ЗМІ обговорюють чутки про вагітність Кайлі Дженнер від її бойфренда Тімоті Шаламе. Все почалося з того, що комік Деніел Тош заявив у своєму подкасті, що 26-річна Кайлі Дженнер зняла для сімейного реаліті-шоу сцену, в якій вона вагітна від Тімоті Шаламе, з чого зробив висновок, що вона чекає на дитину.

Про це пише Daily Mail.

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За словами Тоша, цю інформацію йому повідомив співробітник, який працював у продуктовому магазині в Малібу, після того, як він запитав, чому магазин нещодавно закрився.

"Це щось божевільне. Я пішов у продуктовий магазин у Малібу і розмовляв там із співробітником...Я намагаюся цього уникати, але я розмовляв з цим хлопцем і запитав: "Чому ви вчора були закриті?". "Шоу Кардаш'ян учора знімало тут фінал сезону". Це буде великий фінал. Ця випадкова людина з продуктового магазину розповіла мені, що вони здали в оренду весь магазин, закрили його. Це була сцена, коли Кайлі показує, що вона знову вагітна від Тімоті", — заявив Тош.

Він зазначив, що покладається лише на слова співробітника, а тому не гарантує достовірності фактів.

Інсайдер, близький до Дженнер, вже прокоментував ці новини. За його словами, ці твердження "на 100% помилкові". Він припустив, що необґрунтовані висловлювання коміка були хитрощами з метою привернути увагу до свого подкасту.

Кайлі та Тімоті, про роман яких стало відомо минулої весни, давно не з'являлося разом на публіці, що раніше спровокувало чутки про розставання. Однак пізніше інсайдери повідомили, що вони все ще разом просто вирішили не з'являтися на публіці після церемонії вручення премії "Золотий глобус": тоді багато шуму в мережі наробив їх поцілунок, що зафіксував на камеру, і їм це не сподобалося.

"Тімоті не сподобалося, що його поцілунок з Кайлі на "Золотому глобусі" відвернув увагу від причини, через яку він прийшов на премію. Його кар'єра набирає обертів, і він хоче дозволити їй процвітати, щоб про нього судили, ґрунтуючись на його таланті, а не на тому, з ким він зустрічається чи не зустрічається", — заявив інсайдер.

Кайлі, за їхніми словами, теж хоче зберегти відносини приватнішими. У їхні стосунки багато хто не вірить, вважаючи, що вони потрібні Шаламі для піару напередодні виходу його нових фільмів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню на сімейній вечері. А раніше ми писали, що Шаламе розбігся з коханою.