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Пишнотіла Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету

26 грудня 2023 10:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пишнотіла Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету
Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Родина Кардаш’ян-Дженнер відсвяткувала Різдво. Клан зібрався у особняку Кім в Лос-Анджелесі вартістю 60 мільйонів доларів на святковий вечір, і всі одяглися відповідно до цієї нагоди.

Фото з вечірки Кайлі Дженнер показала у соціальній мережі.

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68-річна Кріс Дженнер вбралася у сукню з золотистими блискітками, а 26-річна Кайлі виглядала блискуче у золотій сукні Dolce & Gabbana з відкритими плечима.

 

Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Бізнесвуман Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Хутро також було головною темою вечора: 44-річна Кортні, у якої минулого місяця народився син Роккі з чоловіком Тревісом Баркером, вибрала пухнасте чорне пальто до підлоги. Кім була одягнена в голубо-сіру вінтажну сукню Mugler від кутюр, драпіровану хутряними гірляндами, а Кендалл приміряла чорну оксамитову сукню з довгими рукавами.

Хлої вибрала нюдову корсетну сукню від Galia Lahav, вкриту блискучими кристалами та драпіровану ніжними нитками бісеру. Сама вечірка була такою ж святковою, а ведуча Кім перетворила свій маєток у Лос-Анджелесі на засніжену зимову країну чудес і організувала виступи Babyface, Tank і Wanyá Morris з Boyz II Men.

 

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Нагадаємо, Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.

Раніше Кендалл Дженнер знялася топлес для відомого бренду.

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