Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе "Золотому глобусі"

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Фото: CBS

Бізнесвуман Кайлі Дженнер і актор Тімоті Шаламе на 81-й щорічній церемонії "Золотий глобус" вразила пристрасними поцілунками. Парочка не залишилась непоміченою і здійняла хвилю мемів у мережі.

Про це пише Daily Mail.

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Кайлі Дженнер та Тімототі Шаламе не приховували почуттів

Сидячи разом у готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі, пара, чий роман здивував навіть їхніх найпалкіших шанувальників, насолоджувалася інтимним спілкуванням під час прямої трансляції події. 28-річний Шаламе, який був серед номінантів за головну роль у музичному фентезі "Вонка", прибув разом із інфлюенсеркою, 26-річною Кайлі Дженнер на червону доріжку. У той час як шанувальники висловлювали протилежні теорії щодо розмови пари, експерт, який читає по губах, розповів, що насправді закохані сказали один одному перед поцілунком.

Кайлі Дженнер та Тіматі Шаламе. Фото: CBS

Розмова почалася з того, що Шаламе сказав Кайлі: "Ти найкраща". Потім видно, як Дженнер тримаючи своє намисто, каже йому: "Це справді елегантно...воно чорне", на що він відповів: "Тобі подобається?", а потім вона запевнила його: "Так, це так красиво!". Потім Шаламе, дивлячись їй в очі, ніжно промовляє: "Я люблю тебе", а Кайлі відповідає: "Я люблю тебе".

Коли інтимна розмова продовжувалася, Шаламе додав: "Мені подобається думати про тебе", перш ніж Дженнер відповіла йому те саме.

Сцена здійняла ажіотаж в Інтернеті, де шанувальники у свою чергу поділилися серією веселих мемів.

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі". Фото: соціальні мережі

Прихильники жартували, що мама Дженнер Кріс була за лаштунками, організовуючи рекламу: "Дженнер, мабуть, є частиною знімальної групи або щось таке, щокожної перерви всі бачили Кайлі та Тімоті".

"Я не спав, і все, що я бачив, — це те, як Тімоті цілував Кайлі всю ніч", — написав інший фоловер.

Інші гості премії розповіли, що Тімоті та Кайлі дивилися лише один на одного в заповненій кімнаті: "Вони сиділи за своїм столиком і дивилися один на одного. Вони ні з ким не розмовляли під час рекламної паузи, вони просто цілувалися...це виглядало як кохання у середній школі".

Пара зустрічається з початку 2023 року, а останніми місяцями збільшила кількість спільних публічних появ. Кажуть, що між ними зав’язався роман після того, як вони обидва відвідали показ мод Жан-Поля Готьє 25 січня 2023 року. Тоді в середині квітня, після того, як з’явилася новина про їхню пару, Range Rover Кайлі побачили на під’їзді будинку Шаламе в Беверлі-Хіллз.

Того ж місяця джерело People's повідомило, що зірки "тусувалися та знайомилися", а інший інсайдер розповів, що вони "тусуються щотижня", але це "несерйозно".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон похизувалась культовою зачіскою Рейчел з "Друзів" на "Золотому глобусі".

Раніше жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".