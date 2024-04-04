Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кайли Дженнер подозревают в беременности от звезды "Дюны" arrow

Кайли Дженнер подозревают в беременности от звезды "Дюны"

4 апреля 2024 08:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кайли Дженнер подозревают в беременности от звезды "Дюны"
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В СМИ обсуждают слухи о беременности Кайли Дженнер от ее бойфренда Тимоти Шаламе. Все началось с того, что комик Дэниел Тош заявил в своем подкасте, что 26-летняя Кайли Дженнер сняла для семейного реалити-шоу сцену, в которой она беременна от Тимоти Шаламе, из чего заключил, что она ждет ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Друзья Кайли Дженнер опровергают слухи о ее беременности

По словам Тоша, эту информацию ему сообщил сотрудник, работавший в продуктовом магазине в Малибу, после того, как он спросил, почему магазин недавно закрылся.

"Это что-то безумное. Я пошел в продуктовый магазин в Малибу и разговаривал там с сотрудником...Я стараюсь этого избегать, но я разговаривал с этим парнем и спросил: "Почему вы вчера были закрыты?". "Шоу Кардашьян вчера снимало здесь финал сезона". Это будет большой финал. Этот случайный человек из продуктового магазина рассказал мне, что они сдали в аренду весь магазин, закрыли его. Это была сцена, когда Кайли показывает, что она снова беременна от Тимоти", — заявил Тош.

 

Он отметил, что полагается только на слова сотрудника, а потому не гарантирует достоверность фактов.

Инсайдер, близкий к Дженнер, уже прокомментировал эти новости. По его словам, эти утверждения "на 100% ошибочны". Он предположил, что необоснованные высказывания комика были уловками с целью привлечь внимание к своему подкасту.

Кайли и Тимоти, о романе которых стало известно прошлой весной, давно не появлялось вместе на публике, что раньше спровоцировало слухи о расставании. Однако позже инсайдеры сообщили, что они все еще вместе просто решили не появляться на публике после церемонии вручения премии "Золотой глобус": тогда много шума в сети наделал их зафиксировавший на камеру поцелуй, и им это не понравилось.

 

"Тимоти не понравилось, что его поцелуй с Кайли на "Золотом глобусе" отвлек внимание от причины, по которой он пришел на премию. Его карьера набирает обороты, и он хочет позволить ей процветать, чтобы о нем судили, основываясь на его таланте, а не на том, с кем он встречается или не встречается", — заявил инсайдер.

Кайли, по их словам, тоже хочет сохранить отношения более частными. В их отношения многие не верят, считая, что они нужны Шалламе для пиара накануне выхода его новых фильмов.

Напомним, Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье на семейном ужине. А раньше мы писали, что Шаламе разбежался с любимой.

Кайли Дженнер
зарубежные звезды
Тимоти Шаламе
Дюна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК