Кайли Дженнер подозревают в беременности от звезды "Дюны"

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

В СМИ обсуждают слухи о беременности Кайли Дженнер от ее бойфренда Тимоти Шаламе. Все началось с того, что комик Дэниел Тош заявил в своем подкасте, что 26-летняя Кайли Дженнер сняла для семейного реалити-шоу сцену, в которой она беременна от Тимоти Шаламе, из чего заключил, что она ждет ребенка.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам Тоша, эту информацию ему сообщил сотрудник, работавший в продуктовом магазине в Малибу, после того, как он спросил, почему магазин недавно закрылся.

"Это что-то безумное. Я пошел в продуктовый магазин в Малибу и разговаривал там с сотрудником...Я стараюсь этого избегать, но я разговаривал с этим парнем и спросил: "Почему вы вчера были закрыты?". "Шоу Кардашьян вчера снимало здесь финал сезона". Это будет большой финал. Этот случайный человек из продуктового магазина рассказал мне, что они сдали в аренду весь магазин, закрыли его. Это была сцена, когда Кайли показывает, что она снова беременна от Тимоти", — заявил Тош.

Он отметил, что полагается только на слова сотрудника, а потому не гарантирует достоверность фактов.

Инсайдер, близкий к Дженнер, уже прокомментировал эти новости. По его словам, эти утверждения "на 100% ошибочны". Он предположил, что необоснованные высказывания комика были уловками с целью привлечь внимание к своему подкасту.

Кайли и Тимоти, о романе которых стало известно прошлой весной, давно не появлялось вместе на публике, что раньше спровоцировало слухи о расставании. Однако позже инсайдеры сообщили, что они все еще вместе просто решили не появляться на публике после церемонии вручения премии "Золотой глобус": тогда много шума в сети наделал их зафиксировавший на камеру поцелуй, и им это не понравилось.

"Тимоти не понравилось, что его поцелуй с Кайли на "Золотом глобусе" отвлек внимание от причины, по которой он пришел на премию. Его карьера набирает обороты, и он хочет позволить ей процветать, чтобы о нем судили, основываясь на его таланте, а не на том, с кем он встречается или не встречается", — заявил инсайдер.

Кайли, по их словам, тоже хочет сохранить отношения более частными. В их отношения многие не верят, считая, что они нужны Шалламе для пиара накануне выхода его новых фильмов.

Напомним, Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье на семейном ужине. А раньше мы писали, что Шаламе разбежался с любимой.