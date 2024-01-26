Кайлі Дженнер зачарувала формами у мокрій сукні
Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер з'явилася на Тижні моди в образі русалки. Дівчина вразила всіх "мокрою" сукнею від бренду Maison Margiela.
Зірка виклала в Instagram.
Кайлі Дженнер спокусила публіку у сукні русалки
Американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер продовжує відвідувати покази на Тижні моди в Парижі. Цього разу вона вразила публіку блискучою сукнею.
Зірка обрала образ русалки від Maison Margiela, який доповнила зачіскою з "мокрим" ефект та нюдовим макіяжем. Кайлі немов тільки щойно вийшла з океану.
До сукні, яка вигідно підкреслила її звабливу фігуру, зірка вдягла прозорі рукавички в тон і білі туфлі на товстих підборах.
Раніше Кайлі Дженнер засяяла на хіднику разом з маленькою донькою.
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