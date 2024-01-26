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Кайли Дженнер очаровала формами в мокром платье

26 января 2024 10:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кайли Дженнер очаровала формами в мокром платье
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезда американского телевидения Кайли Дженнер появилась на Неделе моды в образе русалки. Девушка поразила всех "мокрым" платьем от бренда Maison Margiela.

Звезда выложила в Instagram.

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Кайли Дженнер соблазнила публику в платье русалки

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер продолжает посещать показы на Неделе моды в Париже. В этот раз она поразила публику блестящим платьем.

Звезда выбрала образ русалки от Maison Margiela, который дополнила прической с "мокрым" эффектом и нюдовым макияжем. Кайли выглядит так словно только что вышла из океана.

К платью, выгодно подчеркнувшему ее соблазнительную фигуру, звезда надела прозрачные перчатки в тон и белые туфли на толстом каблуке.

Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер в Париже. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Ранее Кайли Дженнер засияла на тротуаре вместе с маленькой дочерью.

Также Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV.

США
мода
Париж
Кайли Дженнер
телевидение
платье

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