Кайли Дженнер очаровала формами в мокром платье
Звезда американского телевидения Кайли Дженнер появилась на Неделе моды в образе русалки. Девушка поразила всех "мокрым" платьем от бренда Maison Margiela.
Звезда выложила в Instagram.
Кайли Дженнер соблазнила публику в платье русалки
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер продолжает посещать показы на Неделе моды в Париже. В этот раз она поразила публику блестящим платьем.
Звезда выбрала образ русалки от Maison Margiela, который дополнила прической с "мокрым" эффектом и нюдовым макияжем. Кайли выглядит так словно только что вышла из океана.
К платью, выгодно подчеркнувшему ее соблазнительную фигуру, звезда надела прозрачные перчатки в тон и белые туфли на толстом каблуке.
Ранее Кайли Дженнер засияла на тротуаре вместе с маленькой дочерью.
Также Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV.
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