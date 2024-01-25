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Кайлі Дженнер засяяла на хіднику разом з маленькою донькою

25 січня 2024 10:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кайлі Дженнер засяяла на хіднику разом з маленькою донькою
Кайлі Дженнер і її донька Стормі. Фото: Jacopo Raule
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер завітала на показ Valentino разом з донькою Стормі. Вони обрали для себе сімейний образ.

Про це пише Vogue France. 

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Кайлі Дженнер вразила пухнастим образом зі своєю донькою Стормі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue France (@voguefrance)

Зірка американського телебачення та бізнесвумен Кайлі Дженнер вийшла у світ разом зі своєю 5-річною донькою Стормі.

Вони обрали спільний образ — чорні максі сукні з пухнастою накидкою. Доповнили його зірки чорними окулярами.

Дженнер та її маленька копія відвідали показ Valentino на Тижні моди в Парижі. Донька Кайлі була дуже впевненою на червоній дорожці й абсолютно не реагувала на фотоспалахи. Ймовірно, Стормі повторить шлях своєї зіркової матері.

Раніше Кайлі Дженнер встановила жорсткі правила своєму зірковому обранцю.

Також прихильники Кайлі Дженнер в захваті від її нового-старого волосся.

США
мода
Париж
Кайлі Дженнер
телебачення
закордонні зірки

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