Прихильники Кайлі Дженнер в захваті від її нового-старого волосся

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайлі Дженнер поділилася світлиною, на якій у неї рожеве волосся. Ймовірно зірка повернула собі яскравий стиль, який був раніше.

Зірка виклала допис в instagram.

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Кайлі Дженнер знову з рожевим волоссям

Американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер поділилася фото, на якому в неї рожеве волосся.

Вона мала таку зачіску у 2015-2016 роках. Зірка ймовірно вирішила нагадати про минуле підписникам або ж дійсно знову пофарбувалась у рожевий.

"Привіт, пам'ятаєш мене?" — підписала допис зірка.

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Прихильники задоволені рожевим волоссям Кайлі Дженнер

Підписники зірки жваво відреагували на її новий допис. Вони дуже хотіли б, щоб Кайлі знову стала рожевого відтінку.

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