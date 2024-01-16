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Прихильники Кайлі Дженнер в захваті від її нового-старого волосся

16 січня 2024 21:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Прихильники Кайлі Дженнер в захваті від її нового-старого волосся
Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Кайлі Дженнер поділилася світлиною, на якій у неї рожеве волосся. Ймовірно зірка повернула собі яскравий стиль, який був раніше. 

Зірка виклала допис в instagram.

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Кайлі Дженнер знову з рожевим волоссям

Американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер поділилася фото, на якому в неї рожеве волосся.

Вона мала таку зачіску у 2015-2016 роках. Зірка ймовірно вирішила нагадати про минуле підписникам або ж дійсно знову пофарбувалась у рожевий.

"Привіт, пам'ятаєш мене?" — підписала допис зірка.

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайлі Дженнер з рожевим волоссям. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Прихильники задоволені рожевим волоссям Кайлі Дженнер

Підписники зірки жваво відреагували на її новий допис. Вони дуже хотіли б, щоб Кайлі знову стала рожевого відтінку. 

  • Король Кайлі повернувся?
  • Це виглядає дуже "Кайлі з 2016", ти повертаєшся до своєї ери короля Кайлі?
  • У нас ніколи не було 2 сезону "Життя Кайлі"...
  • Я одержима рожевим волоссям на тобі.
  • Цього разу було дивовижно.

Раніше Тімоті Шаламе розповів, чи дійсно Кайлі Дженнер заборонила йому фотографуватися із Селеною.

Також Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету.

США
Кайлі Дженнер
телебачення
волосся
закордонні зірки
стиль

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