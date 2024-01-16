Прихильники Кайлі Дженнер в захваті від її нового-старого волосся
Кайлі Дженнер поділилася світлиною, на якій у неї рожеве волосся. Ймовірно зірка повернула собі яскравий стиль, який був раніше.
Зірка виклала допис в instagram.
Кайлі Дженнер знову з рожевим волоссям
Американська бізнес-вумен Кайлі Дженнер поділилася фото, на якому в неї рожеве волосся.
Вона мала таку зачіску у 2015-2016 роках. Зірка ймовірно вирішила нагадати про минуле підписникам або ж дійсно знову пофарбувалась у рожевий.
"Привіт, пам'ятаєш мене?" — підписала допис зірка.
Прихильники задоволені рожевим волоссям Кайлі Дженнер
Підписники зірки жваво відреагували на її новий допис. Вони дуже хотіли б, щоб Кайлі знову стала рожевого відтінку.
- Король Кайлі повернувся?
- Це виглядає дуже "Кайлі з 2016", ти повертаєшся до своєї ери короля Кайлі?
- У нас ніколи не було 2 сезону "Життя Кайлі"...
- Я одержима рожевим волоссям на тобі.
- Цього разу було дивовижно.
Раніше Тімоті Шаламе розповів, чи дійсно Кайлі Дженнер заборонила йому фотографуватися із Селеною.
Також Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету.
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