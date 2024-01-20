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Кайлі Дженнер встановила жорсткі правила своєму зірковому обранцю

20 січня 2024 15:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кайлі Дженнер встановила жорсткі правила своєму зірковому обранцю
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе. Фото: CBS
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бізнесвуман Кайлі Дженнер контролює свого бойфренда, актора Тімоті Шаламе, боячись повторення ситуації з Тревісом Скоттом. Після зрад колишнього коханого вона не довіряє чоловікам.

Про це пише Heat World.

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Раніше всі обговорювали інцидент на церемонії вручення премії "Золотий глобус": глядачі, що читають по губах, заявили, що Селена Гомес поскаржилася Тейлор Свіфт на Кайлі, яка не дала їй сфотографуватися з Шаламе. Сам Тімоті це заперечує і Селена Гомес також заявила, що не говорила про нього з Тейлор Свіфт.

 

"По-перше, Кайлі хотіла, щоб він розірвав зв'язки з усіма своїми колишніми, навіть з тими, кого він досі вважає друзями. Він зустрічався зі значно більшою кількістю дівчат, ніж хтось думає, включаючи Лілі-Роуз Депп та Лурдес Леон. Але Кайлі з підозрою ставиться до всіх жінок у його житті, навіть до тих, з якими він працює, ще Тімоті дав Кайлі паролі від своїх соціальних мереж, і в нього встановлено програму, яка цілодобово показує їй його місце знаходження, він захищає її, коли його друзі її критикують", — ділиться інсайдер.

 

Така поведінка, за словами джерела, пояснюється тим, що колишній бойфренд Кайлі Тревіс Скотт, від якого вона має двох дітей, постійно проводив час на вечірках у компанії інших жінок.

"Кайлі пройшла через пекло. Вона втратила здатність довіряти і стала глибоко невпевненою в собі, тому встановлює правила для Тімоті. Вона не хоче, щоб він фотографувався з іншими жінками. Вона знає, що це породить чутки, і не може впоратися з цим", — додає він.

Інсайдер пояснив і той факт, що Кайлі та Тімоті ще жодного разу не вийшли разом на червону доріжку, хоча їх нерідко бачили разом на заходах. Це нібито пов'язано з тим, що Кайлі не хоче, щоб її використали для піару.

"Тімоті дано суворий наказ не згадувати її ім'я в якихось інтерв'ю. І поки вона не буде готова публікувати їхні спільні фотографії, йому теж не можна", — розповіло джерело з оточення Кайлі.

"Кайлі сказала йому, що, якщо він хоче бути в її житті, він повинен виправдати її очікування, в тому числі слідувати за довгим — і часом дивним — списком того, що можна і чого не можна", — додає інсайдер.

Нагадаємо, супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу мінісукню на морозі.

Раніше пишнотіла Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету.

Кайлі Дженнер
Тіматі
зіркова пара
Тімоті Шаламе

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