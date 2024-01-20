Кайлі Дженнер встановила жорсткі правила своєму зірковому обранцю
Бізнесвуман Кайлі Дженнер контролює свого бойфренда, актора Тімоті Шаламе, боячись повторення ситуації з Тревісом Скоттом. Після зрад колишнього коханого вона не довіряє чоловікам.
Про це пише Heat World.
Кайлі встановила для Тімоті жорсткі правила спілкування
Раніше всі обговорювали інцидент на церемонії вручення премії "Золотий глобус": глядачі, що читають по губах, заявили, що Селена Гомес поскаржилася Тейлор Свіфт на Кайлі, яка не дала їй сфотографуватися з Шаламе. Сам Тімоті це заперечує і Селена Гомес також заявила, що не говорила про нього з Тейлор Свіфт.
"По-перше, Кайлі хотіла, щоб він розірвав зв'язки з усіма своїми колишніми, навіть з тими, кого він досі вважає друзями. Він зустрічався зі значно більшою кількістю дівчат, ніж хтось думає, включаючи Лілі-Роуз Депп та Лурдес Леон. Але Кайлі з підозрою ставиться до всіх жінок у його житті, навіть до тих, з якими він працює, ще Тімоті дав Кайлі паролі від своїх соціальних мереж, і в нього встановлено програму, яка цілодобово показує їй його місце знаходження, він захищає її, коли його друзі її критикують", — ділиться інсайдер.
Така поведінка, за словами джерела, пояснюється тим, що колишній бойфренд Кайлі Тревіс Скотт, від якого вона має двох дітей, постійно проводив час на вечірках у компанії інших жінок.
"Кайлі пройшла через пекло. Вона втратила здатність довіряти і стала глибоко невпевненою в собі, тому встановлює правила для Тімоті. Вона не хоче, щоб він фотографувався з іншими жінками. Вона знає, що це породить чутки, і не може впоратися з цим", — додає він.
Інсайдер пояснив і той факт, що Кайлі та Тімоті ще жодного разу не вийшли разом на червону доріжку, хоча їх нерідко бачили разом на заходах. Це нібито пов'язано з тим, що Кайлі не хоче, щоб її використали для піару.
"Тімоті дано суворий наказ не згадувати її ім'я в якихось інтерв'ю. І поки вона не буде готова публікувати їхні спільні фотографії, йому теж не можна", — розповіло джерело з оточення Кайлі.
"Кайлі сказала йому, що, якщо він хоче бути в її житті, він повинен виправдати її очікування, в тому числі слідувати за довгим — і часом дивним — списком того, що можна і чого не можна", — додає інсайдер.
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